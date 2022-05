포커스 브랜드 인터내셔널, 비할 데 없는 가상 코칭 역량 발표

새로운 탁월성 고객 경험 센터(Customer Experience Center of Excellence), 전 세계 가맹점에 지속적인 운영 검토, 코칭 및 분석 지원 제공

애틀란타, 2022년 5월 4일 /PRNewswire/ -- 유명 글로벌, 멀티 채널 식품 서비스 브랜드를 개발하는 선도적인 업체 포커스 브랜드 LLC(포커스 브랜드 이터내셔널)의 국제 사업부가 저명한 컨설팅 및 아웃소싱 회사인 Auxis와 협력하여 최초의 국제 프랜차이즈 운영 지원 센터를 개설했다. 코스타리카 에레디아에 위치한 회사의 새로운 CECE(Customer Experience Center of Excellence, 탁월성 고객 경험 센터)는 사람과 잠재력을 존중한다는 사명을 지지한다. CECE는 고객 경험을 향상하고 프랜차이즈 레스토랑의 성과를 개선하기 위해 세계적 수준의 운영 지원 서비스를 전달하는 합리적인 비용의 효과적인 수단을 제공한다.

Spanish speaking coach conducts an Operations Excellence Review with a Cinnabon franchisee in Latin America.