AFS, STEM 분야의 전 세계 여학생을 대상으로 150개의 가상 교환 학생 장학금 신설

뉴욕, 2022년 5월 4일 /PRNewswire/-- AFS 인터컬처럴 프로그램(AFS Intercultural Programs)은 AFS 글로벌 STEM 액셀러레이터를 신설하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 이 프로그램은 전 세계 여학생들에게 지속가능성(Sustainability), STEM(과학, 기술, 공학, 수학), 사회적 영향(Social Impact)에 대한 교육을 제공할 수 있도록 설계된 전액 장학금, 가상 교환 학생 프로그램이다.



지역 사회의 체인지메이커가 되는 데 큰 관심을 가지고 있는 전 세계의 여학생(15 ~ 17.5세)들이 신청할 수 있다. 또한 AFS는 전 세계의 난민과 소녀들에게 특별히 장학금을 지급할 예정이다.

청소년들에게 보다 지속 가능한 미래를 만들기 위한 도구 제공

AFS 글로벌 STEM 액셀러레이터(AFS Global STEM Accelerator) 장학생은 몰입형 학습 경험을 통해 디지털 스킬, 디자인 사고, 데이터 활용 능력과 같은 중요한 기술 역량과 함께 감성 지능, 문화 간 인식, 팀워크와 같은 글로벌 역량을 개발하게 될 것이다. 이들은 글로벌 경제에서 필요성이 높아지고 있으며 지속 가능한 미래에 기여하는데 필수적인 귀중한 기술이다.

12주 동안, 장학생은 지속가능성에 중점을 두고 실제 문제에 대한 잠재적인 해결책을 제공하는 사회적 영향 원형(social impact prototypes)과 캡스톤 프레젠테이션을 개발할 예정이다. 과정을 완료하는 장학생은 AFS와 펜실베이니아 대학교가 수여하는 사회적 영향에 대한 글로벌 역량 고급 수료증(Advanced Certification on Global Competence for Social Impact)과 펜실베이니아 대학교 사회적 영향 전략 센터(Penn's Center for Social Impact Strategy)의 공식적인 피드백 및 인증을 받게 된다. 또한, 장학생은 다양한 멘토링 기회와 네트워킹 리소스를 제공하는 AFS의 글로벌 졸업생 커뮤니티에 참여할 수 있다.

청소년들이 STEM을 통해 체인지메이커가 되도록 지원

AFS 인터컬처럴 프로그램은 영향력을 주도하는 교육 분야에서 수십 년간의 전문성을 갖춘 비영리 글로벌 교류 네트워크이다. AFS 회장이자 CEO인 대니얼 옵스트(Daniel Obst)는 "상호 문화적 커뮤니케이션, 공감력, 분쟁 해결과 같은 기술은 우리가 살고 있는 세계에 매우 필수적인 요소입니다. 보다 지속 가능한 미래를 만들고자 한다면 더 많은 청소년들이 글로벌 시민이 되도록 교육하는 것이 매우 중요합니다"라고 전했다.

액셀러레이터 프로그램(Aceelerators Program)은 5년간 장학금을 지원한는 AFS 글로벌 STEM 체인지메이커 이니셔티브의 일환으로, STEM, 글로벌 역량 및 지속 가능성 중심의 문화 교류 프로그램을 통해 전 세계 5,000명의 청소년에게 몰입형 학습 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 이번 이니셔티브는 글로벌 통합 에너지 회사인 bp의 자금 지원을 받아 AFS가 운영한다. bp는 지속 가능한 솔루션을 만들기 위해 세계가 필요로 하는 STEM 분야 인재를 구축하고 STEM 분야의 인재 다양성을 개선하는 이니셔티브를 지원한다.

신청은 5월 15일까지이다. afs.org/global-stem/accelerators에서 보다 자세한 내용을 확인하고 프로그램에 신청할 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1809271/STEM_Accelerators.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1809272/AFS_Logo.jpg?p=medium600