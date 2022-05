리얼티원 그룹, 놀라운 성장과 사회 환원으로 2022년 1분기 마감

라스베이거스, 2022년 5월 4일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈 기업 중 하나인 리얼티원 그룹(Realty ONE Group)은 지금까지 가장 영향력 있는 자선 기부와 기록적인 연례 컨벤션, 프랜차이즈 판매의 놀라운 증가, 그리고 부동산 전문가들의 대규모 국제 프랜차이저 합류로 2022년 1분기를 마감했다.

전체적으로 리얼티원 그룹은 올해 첫 3개월 동안 부동산 전문가 네트워크를 18,000명 이상, 최대 104억 달러 규모로 성장시켰으며, 이는 작년 1분기 87억 달러에 비해 20% 증가한 수치이다. 이제 글로벌 프랜차이저가 된 이 그룹은 올해 국가 수를 두 배로 늘리고 전 세계에 500개 사무실을 둘 것으로 예상한다.

리얼티원 그룹의 CEO이자 창립자인 쿠바 예지니에프(Kuba Jewgieniew)는 "당사는 지난 몇 년간의 불확실성을 활용하여 미래의 성공을 이끄는 열정적인 기업가와 열정적인 부동산 전문가들을 위한 올바른 선택입니다."라고 말했다.

리얼티원 그룹은 또 올해 1분기에 이탈리아의 새로운 소유주들과 전략적 파트너십을 체결했으며 코스타리카의 소유주들은 이번 달에만 두 번째 신규 사무실을 매각했다. 4월 첫째 주 네바다주 라스베이거스에서 열린, 매진된 첫 원 서밋 제휴 이벤트에 회사의 8개국 대표가 참석했다.

리얼티원 그룹은 ONE Cares 501(c)3를 통한 여러 자선 기부 활동 외에도 올해 ONE World, ONE Tree 프로그램을 통해 나무를 심기로 다시 약속했다.

이 업계에서 유명한 언브로커리지(UNBrokerage)는 49개 주, 워싱턴 D.C. 및 캐나다에 있는 400개 이상의 사무실에 18,000명 이상의 부동산 전문가를 보유하고 있으며, 미국령 푸에르토리코 외에도 에콰도르, 코스타리카, 이탈리아, 싱가포르, 스페인에 곧 사무실을 오픈할 예정이다.

보다 자세한 내용은 www.OwnAOne.com에서 확인할 수 있다.

리얼티원 그룹 소개

2005년에 설립된 리얼티원 그룹(Realty ONE Group)은 고유한 비즈니스 모델, 재미있는 쿨처(Coolture), 기술 인프라, 부동산 전문가를 위한 우수한 지원을 통해 부동산 프랜차이즈 환경을 근본적으로 바꾸고자 하는 업계 혁신 기업입니다. 리얼티원 그룹은 미국 49개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 캐나다, 이탈리아, 스페인, 싱가포르, 코스타리카 전역의 400개 이상의 사무실에서 18,000명 이상의 부동산 전문가를 확보한 기업으로 빠르게 성장해 왔습니다. 리얼 트렌드(REAL Trends) 선정 전국 상위 1%에 오른 리얼티원 그룹은 안트러프러너 매거진(Entrepreneur Magazine)으로부터 상위 5개 부동산 프랜차이즈로 인정받았으며 7년 연속 가장 빠르게 성장하는 500대 기업으로 선정되었습니다. 리얼티원 그룹은 빠른 속도로 성장하고 있으며 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 소유주에게도 개방적인 기업입니다. 더 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com에서 확인하실 수 있습니다.

