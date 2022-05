만화형 소설 '호러스코프', TV 시리즈로

로스앤젤레스, 2022년 5월 3일 /PRNewswire/ -- ESW 매니지먼트(ESW Management)는 브라이언 에반스(Brian Evans)의 원작 소설을 각색한 작품이자 키커스 리뷰(Kirkus Reviews)를 비롯한 비평지로부터 극찬을 받은 소설 '호로스코프(Horrorscope)'가 TV 시리즈로 제작된다고 전했다.

할리우드의 영향력 있는 변호사인 피터 패터노(Peter Paterno)가 프로젝트를 대표하고 있다.

'호로스코프'는 원래 2014년 브라이언 에반스, 마크 앤드류 빌츠(Mark Andrew Biltz), 헬렌 마리 부스케(Helen Marie Bousquet)가 쓴 소설이다. 이 소설은 2021년 만화형 소설로 각색되었다. 몇 달 전 만화형 소설로 발간되었으며, 키커스 리뷰는 이 독창적인 작품에 대해 '강렬한 등장 인물과 빛나는 삽화가 있는 독특한 공포 이야기'라고 평한 바 있다.

에반스는 "우리는 이 작품은 언젠가 TV 쇼로 제작될 거라고 생각했습니다. 지금은 어느 방송사에서 제작할지 정하려고 합니다."라고 전했다.

원작 소설은 Amazon.com(https://www.amazon.com/Horrorscope-Brian-Evans-ebook/dp/B01IKLW5GM/ref=sr_1_1?crid=2UM9TGSTBRPT0&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550144&sprefix=horrorscope+brian+eva%2Caps%2C108&sr=8-1)에서 구매할 수 있다. 오디오북 애호가들은 오더블(https://www.audible.com/pd/Horrorscope-Audiobook/B00SC0ZMW6?qid=1651550203&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=83218cca-c308-412f-bfcf-90198b687a2f&pf_rd_r=1JDQ977CJSRNQ3C8V2A9)에서 오디오북을 구매할 수 있다.

새로운 만화형 소설은 여기(https://www.amazon.com/HORRORSCOPE-Graphic-Novel-Brian-Evans-ebook/dp/B096FYQ1RL/ref=sr_1_3?crid=2E56O8AHW4UOH&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550242&sprefix=horrorscope+brian+evans%2Caps%2C123&sr=8-3)에서 구매할 수 있다.

만화형 소설 시사회는 전 세계 10,000개 이상의 영화관에서 영화 애호가들이 영화관에서 영화를 보기 전 예고편 형식으로 상영되었다.

에반스는 "우리는 같은 좌석에 앉아 화면을 통해 이 책을 볼 것이기 때문에 영화관에서 홍보하기로 했습니다."라고 말했다.

이 책은 마피아의 미래를 예측하도록 강요받는 한 심령술사에 대한 이야기이다. 그녀는 결국 자신이 불신하는 2인자에게 살해당하고 복수를 위해 별자리들이 살아나게 된다.

공동 저자인 마크 앤드류 빌츠는 "우리는 상황이 어떻게 흘러갈지 기대가 큽니다. 다른 사람들이 보지 못했을 때조차 우리의 이 이야기에 대한 신념 덕분에 소설을 계속 써 내려갈 수 있었습니다."라고 전했다.

역대 가장 흥행한 영화인 '보디가드(The Bodyguard)' 사운드트랙의 프로듀서인 나라다 마이클 왈든(Narada Michael Walden)은 이미 최종 작품을 위한 주제곡을 작곡했다.

빌츠는 "우리는 이런 성과를 얻는 것은 언제나 시간문제일 뿐이라고 생각했습니다. 대만에서 시애틀, 그리고 영국까지 우리는 어떻게 일을 진행할지 정하고 있습니다."라고 전했다.

이 만화형 소설은 지금까지 모든 만화형 소설 출판물 리뷰에서 별 다섯개를 받았다. 스페인의 웨스트윈드 코믹스(Westwind Comics)에서 이 소설을 각색했다.

"Horrorscope," the graphic novel, was recently released by Westwind Comics after being adapted from the original novel.

One of the pages from graphic novel created by Ferran Xalabarder of Westwind Comics, adapted from the Brian Evans, Mark Andrew Biltz, and Helen Marie Bousquet novel, "Horroscope."