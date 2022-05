Absen, ISE 방문객들에게 몰입형 LED 체험 약속

(선전, 중국 2022년 5월 3일 PRNewswire=연합뉴스) Absen이 ISE(Fira Barcelona, 2022년 5월 10~13일)에 다시 한번 참가하며, 기업, 제어실, 소매, 경기장 및 대여 무대를 위한 환상적인 새로운 LED 솔루션으로 구성된 완전한 라인을 선보인다. Absen은 몰입형 LED 체험을 주제로 한 자사의 부스에서 미래에 대한 통찰을 얻을 수 있는 독특한 기회를 방문객에게 제공할 예정이다.

제3홀에 위치한 Absen의 인상적인 부스(#N350)는 가상 제작 스튜디오 체험장 역할도 수행한다. 이곳에서는 영화 및 텔레비전 제작뿐만 아니라 기업과 MICE 부문에서 LED가 구비된 가상 스튜디오가 수행하는 점점 중요한 역할도 반영할 예정이다.

여러 파트너와 함께 개발한 Absen의 가상 스튜디오는 카메라와 가상 행사 LED를 위한 Absen의 솔루션을 선보일 뿐만 아니라, 행사 중에 촬영, 패널 논의, 그리고 꼭 봐야 하는 라이브 행사를 위한 무대도 제공할 예정이다. Absen은 무대 솔루션을 제공하기 위해 L&L과 협업했으며, Brompton Technology는 이미지 처리를 담당할 예정이다. ARRI는 카메라를 제공하고, Stype는 카메라 추적을 담당한다.

이번 행사에서는 "미래에 관한 통찰(Insights into the Future)"을 주제로 여러 건의 프레젠테이션이 진행될 예정이다. 여기에는 5월 11일(화) 오전 11시 30분과 13일(목) 오후 3시에 진행되는 신제품 개관 행사인 'Spring Launch', 화요일 오후 3시에 열리는 'Virtual Production Solutions', 12일(수) 오후 3시에 방문객들에게 영감을 선사할 'The Future of MicroLED' 등이 있다. 마지막으로, 13일(목) 오전 10시 30분에는 XR/가상 스튜디오에 관한 패널 논의가 열릴 예정이다. 또한, 행사 기간에 각 파트너는 방문객을 대상으로 짧은 발표도 진행될 예정이다.

Absen은 이번 ISE에서 자사의 최신 LED 시리즈를 세계에 최초 공개할 예정이다. 여기에는 새로운 AX Pro MiniLED 시리즈, 전문적인 바닥 타일 스크린 MR 시리즈, 가장 큰 기대를 받는 신제품 Clear Cobalt (CL) MicroLED 등이 포함된다.



Clear Cobalt

Absen 유럽 브랜드 및 마케팅 이사 Jess Golding은 "자사 부스의 하이라이트 중 하나는 단연코 Clear Cobalt 시리즈이며, 그중에서도 특히 0.9mm 모델이 될 것"이라며 "지난 20년 동안 업계를 주도한 자사는 MicroLED 디스플레이 시대야말로 신기술을 향한 거대한 도약이라고 보고 있다"고 말했다. 이어 그는 "자사는 수년 동안 MicroLED를 끊임없이 탐색했다"면서 "조만간 고급 회의실, 제어실, 라디오와 텔레비전 스튜디오 및 고급 주택에서 MicroLED를 볼 수 있을 것"이라고 역설했다.

또한, 그녀는 "MicroLED는 화질을 재정의했으며, 오늘날 시장에 출시된 그 어떤 제품과도 비교가 안 될 것"이라며 "지금이야말로 자사는 물론 업계 전체에 매우 흥미진진한 시기다. 바르셀로나에서 이 기술을 선보일 날이 매우 기대된다"고 덧붙였다.

Absen의 CL 시리즈는 CL1.2와 CL0.9 모델로 구성된다. 크기는 610x343mm며, FHD부터 8K까지 다양한 해상도를 지원하는 Clear Cobalt 시리즈는 Absen의 블랙 코팅 조정 기술과 맞춤형 HDR 이미지 알고리듬 기술을 자랑하며, 선명하고 실제 같은 색을 재현한다. 또한, 비반사 코팅이 적용된 Clear Cobalt는 풀 플립 칩과 칩-온-보드 기술 덕분에 높은 신뢰도를 제공한다.

또한, Absen은 ISE에서 새로운 KL II 시리즈도 공개할 예정이다. 네 가지 픽셀 피치(1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.5mm)로 판매되는 KL은 16:9라는 화면비율(2K, 4K, 심지어는 8K 디스플레이도 제작 가능), HFR+ 역량, 높은 명도, 향상된 회색톤 성능 및 색 정밀(Colour Precision) 관리 기술 덕분에 제어실, 전시, 소매 및 회의실 같은 여러 용도의 요건을 충족한다.

Absen 부스에서는 Absenicon, N 시리즈 및 Polaris 시리즈뿐만 아니라 새로운 바닥 LED 시리즈 MR도 볼 수 있다. MR4.8과 MR2.5는 고밀도 틀과 강화유리 설계 덕분에 2,500kg/sqm에 달하는 하중을 견딜 수 있고, 천정이나 벽에 걸 수 있으며, 쌍방향 스크린으로 변신할 수도 있다. 또한, Absen은 경기장과 스포츠 시설에 이상적인 솔루션인 A99 주변 디스플레이 시리즈도 시범 보일 예정이다.

마지막으로 Absen은 작년 자사의 LED 혁신 20주년을 기념하면서, 늦은 감이 있지만 ISE 두 번째 날 마감 시간에 자사의 부스에서 생일 축하 드링크 리셉션을 진행할 예정이다.

바르셀로나에서 열리는 ISE 2022 제3홀 부스 N350에서 Absen을 만나볼 수 있다.