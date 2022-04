웰라 컴퍼니, 친환경 자연주의 헤어 케어 제품에 주력하며 빠르게 성장하고 있는 독립 헤어 케어 회사 브리지오를 인수하여 성장 확대

포트폴리오 확장은 웰라 컴퍼니의 성장을 가속화하고 회사의 지속 가능한 포트폴리오를 확장하는 동시에 헤어 케어 카테고리의 모멘텀을 촉진할 것이다

인수 합병을 통해 소수집단으로서 성공한 두 명의 여성 CEO가 함께 비즈니스를 이끌게 된다

뉴욕, 스위스 제네바, 2022년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 웰라 프로페셔널, O·P·I, ghd, 니옥신(Nioxin), 세바스찬 프로페셔널(Sebastian Professional), 클레어롤(Clairol) 등의 유명 브랜드로 구성된 최고의 프로페셔널 및 리테일 헤어, 네일, 뷰티 기술 포트폴리오를 보유한 1,000억 달러 규모의 뷰티 산업의 글로벌 리더인 웰라 컴퍼니(Wella Company)는 오늘 세계에서 가장 빠르게 성장하는 헤어 케어 브랜드 중 하나이자 미국에서 가장 큰 흑인 소유의 독립 브랜드인 브리오지오(Briogeo)를 인수하기로 최종 합의했다고 발표했다.

웰라 컴퍼니의 CEO 애니 영-스크리브너(Annie Young-Scrivner)는 "브리오지오 인수는 독립 법인으로서의 첫 포트폴리오 확장을 의미합니다. 급성장하고 있는 브리오지오의 친환경 자연주의 헤어 케어 제품은 당사의 기존 헤어 포트폴리오와 지속 가능한 제품을 보완하고, 현재 뷰티 업계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 헤어 카테고리의 성장 모멘텀을 강화할 것입니다."라고 말했다. 이어 "저는 당사가 단 17개월 만에 지금까지의 성장을 이룬 것을 자랑스럽게 생각하며, 브리오지오에서 진정으로 특별하고 보완적인 파트너를 찾았다고 생각합니다. 브리오지오는 2013년 회사를 설립한 이후 깨끗한 자연주의 헤어 케어 제품 혁신의 최전선에 있었고, 그 상승세는 주목할 만했습니다. 우리는 함께 지속 가능한 제품과 프리미엄 리테일 매장을 확대하고, 상업적 영향과 사회적 영향 모두를 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다."라고 말했다.

창립자이자 CEO인 낸시 트와인(Nancy Twine)이 이끄는 브리오지오(Briogeo)는 깨끗한 자연주의 헤어 케어 제품에 혁신을 일으켰으며, 모든 모발 타입, 모발 텍스처, 모발 요구사항, 인종, 배경, 개개인을 위한 효과적인 제품과 솔루션을 제공하고 있다. 브리오지오는 창립 이후 빠르게 성장했으며 수상 경력에 빛나는 회사로, 2018년부터 매년 얼루어 베스트 오브 뷰티 어워드를 수상하고 있다. 낸시 트와인(Nancy Twine)은 지난 10년간 뷰티 스타트업에서 가장 뛰어난 기업가 중 한 사람으로 인정받고 있으며 2021년 앤트러프러뉴어(Entrepreneur)의 영향력 있는 여성 100인(100 Women of Impact), 2020년 골드만삭스의 빌더스 앤드 이노베이터스 어워드(Goldman Sachs Builders + Innovators Award), 2019년 CEW(Cosmetic Executive Women) 여성 창업자상을 수상했다.

웰라 컴퍼니는 브리오지오와 브리오지오의 전략을 지원하여 지속 가능한 뷰티 업계의 최전선에서 탁월함을 보여주고자 한다. 브리오지오는 다양성, 공정성, 포용성(DEI)과 환경, 사회, 거버넌스(ESG)를 핵심 가치로 두는 회사를 구축하려는 웰라 컴퍼니의 열정적 헌신을 지지한다. 브리오지오의 프레스티지 헤어 케어 포트폴리오가 추가되면 모든 모발 타입을 위해 보다 다양한 제품을 제공하면서 포트폴리오에 깨끗한 친환경 제품을 확대하고자 하는 웰라 컴퍼니의 포부에 도움이 될 것이다.

브리오지오의 CEO 낸시 트와인(Nancy Twine)은 "웰라 컴퍼니의 연구 개발, 디지털 마케팅, 글로벌 운영의 강점과 9,100만 명의 헤어 및 네일 종사자들과 팬들에게 다가갈 수 있는 능력은 브리오지오 브랜드를 다음 단계로 나아가게 할 것입니다."라고 말했다. 이어 "이는 양사 모두에 중요한 전략적 파트너십이며, 비슷한 목표, 철학, 문화를 공유하는 파트너십입니다. 웰라 컴퍼니에는 당사 사업부와 직원들이 다음 단계의 성장에 도달할 수 있도록 돕는 헌신적인 파트너가 있습니다. 당사는 확장과 혁신을 가속화하고, 보다 광범위한 유통 채널을 통해 전 세계의 보다 많은 지역에서 더 많은 사람들에게 기쁨을 제공할 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였다.

웰라 컴퍼니는 O·P·I의 공동 설립자 수지 와이즈-피시만(Suzi Weiss-Fischmann), 니옥신의 이바 그레이엄(Eva Graham), 세바스찬 프로페셔널의 공동 설립자 제리 쿠센자(Geri Cusenza) 등 여러 여성 창업자가 있는 특별한 여성 리더십의 역사를 가지고 있다. 애니 영-스크리브너(Annie Young-Scrivner)와 브리오지오의 낸시 트와인(Nancy Twine)은 급성장하는 뷰티 회사를 이끄는 소수 민족 여성이다. 이 두 사람은 함께 다양성과 포용성을 강화하고, 업계에서 소수 민족 여성들에게 폭넓은 기회를 열어줄 것이다.

웰라 컴퍼니는 글로벌 투자 기업 KKR의 계열사가 회사의 과반 지분을 인수한 후 2020년 12월 1일 독립 운영 체제로 복귀했다. 웰라 컴퍼니는 프로페셔널, 리테일, 전자상거래 등 모든 유통 채널에서 헤어, 네일, 뷰티 기술 분야의 리더가 되기 위해 가속 성장 여정을 계속하고 있다. 짧은 기간 동안 웰라 컴퍼니는 성장을 가속화하여 2019년 대비 두 자릿수의 성장을 기록했다. 웰라 컴퍼니가 비즈니스를 운영 중인 모든 지역과 미주, 아시아태평양(APAC), 유럽 및 중동·아프리카(EMEA), 브라질의 모든 지역에서 성장이 가속화되고 있다.

웰라 컴퍼니 소개

웰라 컴퍼니(Wella Company)는 웰라 프로페셔널(Wella Professionals), ghd, O·P·I, 니옥신(Nioxin), 세바스찬 프로페셔널(Sebastian Professional), 클레어롤(Clairol)을 비롯한 유명 브랜드 제품군으로 구성된 세계 최고의 뷰티 회사 중 하나입니다. 웰라 컴퍼니는 자사 브랜드를 통해 소비자와 뷰티 전문가들이 진정한 자신을 보고, 느끼고, 진정한 자신이 될 수 있도록 영감을 주고자 하는 혁신 기업입니다. 웰라 컴퍼니는 100개 이상의 국가에서 6,000명 이상의 직원들이 최선을 다해 일할 수 있는 업계 최고의 뷰티 기업을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 당사 제품을 통해 사람들과 우리 지구, 그리고 사회에 긍정적인 영향을 미치기 위한 가치와 목표에 따라 모든 이해 관계자에게 지속 가능한 성장을 제공합니다.

웰라 컴퍼니에 대한 보다 자세한 내용은 www.wellacompany.com과 링크드인, 인스타그램, 페이스북에서 확인할 수 있습니다.

브리오지오 소개 브리오지오(Briogeo)는 깨끗한 자연주의 헤어 케어 제품에 혁신을 일으켰으며, 모든 모발 타입, 모발 텍스처, 모발 요구사항, 인종, 배경, 개개인을 위한 효과적인 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다. 모든 브리오지오 제품은 (유해한 설페이트, 실리콘, 파라벤, 프탈레이트, 인공 색소, DEA가 포함되지 않은) 6-프리™ 제품이며, 천연 오일, 비타민, 항산화 성분이 혼합된 브랜드 독점 NOVA 컴플렉스®로 완성됩니다. 기업가 낸시 트와인(Nancy Twine)이 2013년 설립한 브리오지오는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 헤어 케어 브랜드이자 미국에서 가장 큰 흑인 소유의 독립 브랜드 중 하나가 되었습니다. 브리오지오는 영감을 주고, 교육하고, 다양성을 존중하고, 모든 사람들의 건강한 모발을 위한 여정에 힘을 실어주고자 하는 브랜드 사명을 통해 매년 엄청난 매출 성장을 경험하고 있습니다.

자문 지원 브리오지오는 파이낸코(Financo)의 레이먼드 제임스(Raymond James)로부터 자문을 받았습니다.

Annie Young-Scrivner, Chief Executive Officer of Wella Company and Nancy Twine, CEO of Briogeo.