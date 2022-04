게임체인지 솔라, 텍사스에서 3GW 마일스톤을 달성하여 거의 500,000곳의 텍사스 가정에 전력 공급

코네티컷주 노워크, 2022년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 게임체인지 솔라(GameChange Solar)는 오늘 미국 텍사스에서 3기가와트 이상을 판매했다고 발표했다. 일명 론스타주라고도 하는 텍사스에서는 주로 Single-Axis Genius Tracker™의 One-Up Portrait Configuration이 판매되었다. 게임체인지 솔라의 시스템은 해안 근처의 최대 풍속과 내륙의 조밀한 점토 토양과 같이 텍사스에서 만연한 까다로운 환경을 위해 설계되었다.

GameChange Solar Hits Milestone of 3 GW in Texas, Powering Nearly 500,000 Texan Homes