버드와이저, 선구적인 아티스트 앤더슨 팩(Anderson .Paak)과 전 세계의 신세대 크리에이터들이 함께 만드는 글로벌 크리에이티브 "Tomorrow Is Yours to Take(내일은 당신 거예요)" 선보여

버드와이저, "무조건 성공하기 위해 끊임없이 노력하는 크리에이터들, 꿈을 쫓는 사람들, 그리고 열정적인 사람들을 응원하는 외침" 공개

벨기에 루벤, 2022년 4월 29일 /PRNewswire/ -- AB InBev의 글로벌 브랜드인 버드와이저가 오늘 Tomorrow is Yours to Take(내일은 당신 거예요)라는 만트라를 론칭하면서 새로운 글로벌 플랫폼과 크리에이티브 캠페인을 발표했다. 이 만트라는 신진 크리에이터들에게 영감을 주기 위한 것이며, 그래미상 8회 수상에 빛나는 프로듀서, 작곡가, 아티스트이자 감독인 앤더슨 팩(Anderson .Paak)이 이 캠페인을 이끌고 있다.Tomorrow is Yours to Take는 서둘러 성공을 쫓는 것의 의미를 반영하고 있으며, 이번 글로벌 캠페인은 전 세계의 크리에이터들에게 영감을 부여하고 그들을 함께 연결시켜 줄 것이다.



The Tomorrow is Yours to Take campaign launches today with a music video entitled “Yours to Take” featuring an original song produced and performed by .Paak.

이번 Tomorrow is Yours to Take 캠페인은 오늘 팩이 프로듀싱하고 공연한 오리지널 곡이 수록된 "Yours to Take"라는 타이틀의 뮤직비디오를 선보이며 시작된다. 이 뮤직비디오는 세계 곳곳의 크리에이터와 뛰어난 재능을 가진 사람들이 어떻게 자신의 재능에 대한 부정적이거나 회의적인 시각을 극복하며 성공하는지에 대한 스토리를 담고 있으며, 모든 여정에 버드와이저가 함께한다. 이 뮤직비디오는 세계적 규모의 콜라보레이션 작업으로 제작되었는데, 프랑스 프리스타일 축구선수 션 가니에(Sean Garnier), 브라질 래퍼 자마(Xamã), 스웨덴 패션 디자이너 줄리아 당(Julia Dang), 콜롬비아 그라피티 아티스트 완다 팟(Wanda Pot), 아르헨티나 가수 라라91K(Lara91K), 브라질 그래픽 아티스트 가브리엘 마산(Gabriel Massan), 영국 드러머 루이즈 바틀(Louise Bartle) 등이 이 영상에 출연하고 있다.

버드와이저의 토드 알렌(Todd Allen) 글로벌 마케팅 부사장은 "이번 캠페인은 무조건 성공하기 위해 끊임없이 노력하는 크리에이터들, 꿈을 쫓는 사람들, 그리고 열정적인 사람들을 응원하는 버드와이저의 외침입니다. 오늘은 버드와이저가 Tomorrow is Yours to Take(내일은 당신 거예요) 캠페인을 론칭하는 날이지만, 이 새롭게 진화한 무대의 주인공은 바로 크리에이터들, 꿈을 쫓는 사람들, 그리고 실패를 두려워하지 않고 위험을 무릅쓰는 사람들입니다"라고 말하며, "넌 절대 될리가 없다며 반대하던 시선들을 극복하고 자신의 꿈을 이룬 한 사람으로서, 팩의 성공 스토리는 Tomorrow is Yours to Take 캠페인의 정신과 그 의미를 구현하고 있습니다"라고 덧붙였다.

Widen+Kennedy는 버드와이저, 팩 그리고 전 세계 크리에이터 팀과 협력하여 본 캠페인의 창의적인 개념을 주도했다. "Yours To Take" 뮤직비디오는 다른 사람들이 뭐라고 하든, 자신이 믿는 것을 해내는 독립적인 세대의 힘을 잘 보여준다. 팩이 만든 오리지널 사운드트랙과 실제 크리에이터들의 실제 이야기로 이 캠페인이 의도하는 메시지를 전달하고자 했으니, 이 캠페인은 단순히 버드와이저의 광고로 전락해서는 안 되고 그 이상의 무엇이 되어야 했다. 그리고 그때 이 뮤직비디오가 탄생했다. 영화 같은 느낌으로 컬처의 일부가 되는 데 일조한 엔터테인먼트 작품으로 이 뮤직비디오가 제작되었다.

버드와이저는 이 글로벌 캠페인의 사운드트랙을 제작하기 위해 팩과 제휴함으로써 새롭게 떠오르는 크리에이터들을 지원하기 위한 향후 노력의 기반을 마련하고 있다. 이것은 시작에 불과하다.

앤더슨 팩은 "이 캠페인을 위한 나의 새로운 음악은 그냥 하나의 노래가 아닙니다. 이 음악은 찬가입니다! 세상 사람들은 왜 당신이 당신의 꿈을 이루는 게 불가능한지 온갖 이유를 들어 말합니다. 이 음악은 이제 그런 소리에 귀 기울이지 않고 자신의 꿈을 쫓아가고자 하는 당신을 응원하는 외침입니다"라고 말하며 이어, "내 말을 믿어보세요. 나도 절대로 성공할 수가 없다며 반대하는 온갖 소리를 다 들었지만, 나는 내 꿈을 포기하지 않았고 날 싫어하는 사람들이 절대 될 리가 없다고 할 때마다 그걸 무시하려고 최선을 다했습니다. 버드와이저와 내가 함께 예술가, 디자이너, 운동선수, 크리에이터 등 모든 이에게 다가갈 수 있기를 희망합니다. 우리가 이 캠페인을 통해 전달하고자 하는 메시지가 위대함을 향한 자신의 길에 첫 발을 내디딜 준비가 된 전 세계 사람들에게 닿을 수 있기를 희망합니다"라고 덧붙였다.

뮤직비디오에 등장하는 모든 신예 크리에이터는 음악, 예술, 패션, 스포츠 등 버드와이저의 메시지에 귀를 기울이는 이들이 열정을 갖고 있는 포인트 중 하나를 구현하고 있다.

뮤직비디오 감상을 원하거나 각 신예 크리에이터에 대한 자세한 정보를 원하면여기를 클릭하면 된다. 캠페인 제작의 비하인드 스토리 영상은 버드와이저와 앤더슨 팩의 소셜 채널에서 볼 수 있다.

안헤이저-부쉬 인베브(Anheuser-Busch InBev) 및 버드와이저(Budweiser) 소개

안헤이저-부쉬 인베브는 벨기에 루벤에 본사를 둔 상장 기업(Euronext: ABI)으로서 멕시코(MEXBOL: ANB) 및 남아프리카공화국(JSE: ANH) 증권 거래소에 2차 상장되어 있으며, 또한 뉴욕 증권 거래소의 American Depositary Receipts에도 상장되어 있습니다. 하나의 기업으로서, 당사는 큰 더 많은 환호와 함께 하는 미래를 만들고자 하는 꿈을 갖고 있습니다. 당사는 항상 삶의 매 순간을 만족시키고 우리 업계를 발전시키며 세상에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 당사는 오랜 세월이 지나도 건재하는 훌륭한 브랜드를 구축하고, 최고의 원료를 사용하여 최고의 맥주를 양조하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 500개가 넘는 맥주 브랜드의 다양한 포트폴리오를 보유하고 있는데, Budweiser®, Corona® 및 Stella Artois® 등의 글로벌 브랜드를 비롯하여 Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® 및 Michelob ULTRA® 등의 다국적 브랜드, 그리고 Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Skol® 등의 로컬 브랜드를 보유하고 있습니다. 당사의 양조 유산은 대륙과 세대에 걸쳐 600년 이상 거슬러 올라갑니다. 유럽에서는 벨기에 루벤의 Den Hoorn 양조장에 그 뿌리를 두고 있고 개척 정신을 품고 있는 미국 세인트루이스 소재 양조장, 요하네스버그 골드러시 기간에 만들어진 남아프리카 공화국 소재 캐슬 브루어리, 그리고 브라질 최초의 양조장인 보헤미아까지 다양합니다. 선진 시장과 개발 시장 모두에 균형 있게 자리 잡아 지리적 다양화를 이룬 당사는 전 세계 약 50여 개국에 기반을 두고 활동하고 있는 169,000여 명에 달하는 동료들의 집단적 강점을 활용하고 있습니다. AB InBev의 2021년 매출은 543억 달러(합작 투자 회사 및 제휴 회사 제외)에 달했습니다.

버드와이저는 미디엄 바디의 풍미가 있고 상쾌한 아메리칸 스타일의 라거입니다. 최고의 보리 말렛과 다양한 프리미엄 홉 품종으로 양조된 버드와이저는 낙관성과 축하의 아이콘으로 전 세계 60여 개국에서 사랑받고 있습니다. 당사는 2025년까지 모든 버드와이저를 100% 재생 에너지로 생산하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1806406/Budweiser_Anderson__Paak_Still_final.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1800342/budglb_mark_logo_st_red_rgb__1_Logo.jpg?p=medium600