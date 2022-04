DBN 과학기술상, 5월 베이징에서 시상식 개최

-- 농업과학기술축제 열려

(베이징 2022년 4월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 5월 28~29일 제12회 DBN 과학기술상(DBN Science and Technology Award) 시상식이 베이징에서 개최되고 수상자들에게 상을 수여할 예정이다. 1999년에 시작된 DBN 과학기술상은 전 세계 농업 산업의 미래를 바꿀 수 있는 결과를 가져온 놀라운 기술적 발견을 이룬 개인 및 조직을 인정하고 보상하기 위해 제정됐다.

다양한 산업 분야의 전문가 및 학자들의 선정 및 심사를 거쳐 수여되는 이 상은 농업 산업에 커다란 영향을 미치는 차세대 혁신 기술을 입증한 다수의 저명한 학자 및 과학자의 업적을 인정하는 상이다. 이 상을 받은 뛰어난 인물에는 UC Davis의 World Food Center 창립 이사인 Roger Beach 교수, 중국과학원 연구원 Xie Hua'an, 중국공정원 연구원 Qiao Shiyan 등이 있다.

중관촌 글로벌 기술혁신 포럼(Zhongguancun Global Technological Innovation Forum)과 함께 열린 이 행사는 중국농업과학원(Chinese Academy of Agricultural Sciences), 중국농업 대학, 저장대학, 화중농업대학, 중국 동물과학수의학협회(Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine), 중국작물학회(Crop Science Society of China)가 주최한다. 이틀에 걸쳐 열리는 이 행사에는 노벨상 수상자를 비롯해 1,000명 이상의 뛰어난 과학자, 연구원, 기업 경영자, 업계 리더 등을 초청해 농업 산업이 직면한 기회와 도전과제를 조명할 예정이다. 이 행사에는 약 100만 명의 시청자가 라이브 스트리밍 채널을 통해 세션에 참가할 것으로 기대된다.

한편, 이번 행사에서는 글로벌 농업기술혁신 플랫폼(Global Agricultural Technology Innovation platform)[https://www.gainnovation.org.cn/en/ ](GAIN)도 발표될 예정이다. 이 플랫폼은 글로벌 산업 참여자의 협력을 강화함으로써, 농업 및 식품 생산의 문제점을 해결하기 위한 획기적인 농업 솔루션의 신속하고 효과적이며 비용 효율적인 공동 생성을 지원하기 위해 설립됐다.

DBN Group CEO Song Weiping 박사는 "지난 22년간 DBN 과학기술상은 전 세계 농업 커뮤니티에서 474명의 수상자를 선정했다"라며 "그중 55개 기술 혁신 및 성과는 후에 중국의 국가적 우선 과제로 선정됐다"고 설명했다. 이어 그는 "업계 과학자들이 선구적인 아이디어와 영향력 있는 과학적 기여를 보여줄 수 있는 이 이니셔티브를 통해, 농부와 소비자는 물론 향후 수년간 작물 생산 시스템에 도움이 될 농업 솔루션을 탐색하는 저명한 개인, 회사 및 연구기관을 지원하는 것에 대해 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

아울러 그는 "올해 DBN Group은 산업 발전을 촉진하기 위한 노력의 일환으로, 산업 파트너를 찾는 기업 및 과학 기관을 지원하기 위해 GAIN을 설립했다"면서 "이는 수상 및 포럼이 제공하는 광범위한 협력과 커뮤니케이션 공간을 더욱 확장하기 위한 이정표를 구축하고자 하는 그룹의 목표가 반영된 것"이라고 덧붙였다.

DBN Group은 330개 이상의 혁신적인 발명으로 중국에서 가장 많은 특허를 획득한 그룹으로 오랫동안 자리를 지켜왔으며, 특허의 가치, 효용, 수 및 PCT 출원에 대한 평가에서 중국 기업 중 8위를 차지했다.

GAIN 웹사이트: https://www.gainnovation.org.cn/en/show-61.html