홍콩 COA, 2년 연속 ASIA'S 50 BEST BARS 순위에서 1위 차지

Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia에서 홍콩 Coa가 1위 및 The Best Bar in Hong Kong 수상

수상 이 순위에는 16개 도시에 위치한 바들이 이름을 올렸으며, 14개의 바가 새롭게 진입

싱가포르는 2위 및 The Best Bar in Singapore를 수상한 Jigger & Pony를 포함해 11개의 바가 순위에 올라

타이베이의 Bar Mood, Ketel One Sustainable Bar 타이틀 획득

고아( Goa )의 Tesouro, London Essence Best New Opening 수상

)의 Tesouro, London Essence Best New Opening 수상 홍콩의 Argo, Disaronno Highest New Entry 수상

도쿄의 Bar Benfiddich, Rémy Martin Legend of the List 수상

싱가포르의 Colin Chia , Roku Industry Icon 수상

, Roku Industry Icon 수상 싱가포르의 MO Bar, Nikka Highest Climber 수상

홍콩의 Honky Tonks Tavern, Campari One To Watch 수상

쿠알라룸푸르의 Bar Trigona, 제1회 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award 수상

1~50위 순위 보기[ https://www.worlds50bestbars.com/asia/list/1-50 ]

방콕, 2022년 4월 28일 /PRNewswire/ -- Perrier가 후원하는 Asia's 50 Best Bars 2022 순위가 태국 방콕에서 오프라인으로 열린 시상식에서 발표됐다. 이 순위에는 아시아 16개 도시의 바가 포함됐다. 홍콩의 Coa가 최고 순위에 오르며, Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia로 선정됐다. 7회째를 맞이한 이번 시상식은 2019년 이후 처음으로 500명의 게스트가 참여한 가운데 라이브로 진행됐다. 또한, 이번 시상식은 World's 50 Best Bars 페이스북[ https://bit.ly/A50BB22LivestreamFB ] 및 50 Best Bars TV[ https://bit.ly/A50BB22Livestream ] 유튜브 채널을 통해 스트리밍됐으며, 지금도 시청할 수 있다.



Jay Khan and Lok Cheung from Coa celebrate the bar's No.1 win at the Asia’s 50 Best Bars 2022 awards ceremony, sponsored by Perrier, live in Bangkok, Thailand

Coa는 전문적인 메뉴와 호스피탈리티로 찬사를 받으며, 2년 연속 1위에 올랐다. 싱가포르의 Jigger & Pony는 2년 연속 2위를 유지했으며, The Best Bar in Singapore도 수상했다. 3위는 새롭게 순위에 진입한 홍콩의 Argo가 차지했는데, Argo는 Disaronno Highest New Entry 타이틀도 거머쥐었다.

그 외에도 다양한 특별상이 발표됐다. 홍콩의 Honky Tonks Tavern는 Campari One To Watch를 수상했고, 싱가포르의 Colin Chia는 Roku Industry Icon을 수상했다. 타이베이의 Bar Mood는 Ketel One Sustainable Bar를 수상했고, 싱가포르의 MO Bar는 Nikka Highest Climber를 수상했다. 그리고 쿠알라룸푸르의 Bar Trigona는 제1회 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award in Asia를 수상했다.

Asia's 50 Best Bars의 콘텐츠 디렉터인 Mark Sansom은 "올해 Asia's 50 Best Bars가 라이브 행사 형식으로 다시 개최된 것을 기쁘게 생각한다"며, "1위 자리를 지킨 Coa의 Jay Khan 팀과 순위에 포함된 모든 바 팀에 큰 축하의 말을 전한다"고 말했다.

