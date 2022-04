셔터스톡, 최고 마케팅 책임자 및 브랜드 마케팅 부사장 선임

셔터스톡, 새로운 최고 마케팅 책임자로 제이슨 맥클리랜드(Jason McClelland), 새로운 브랜드 마케팅 부사장으로 크리스토퍼 '스킵' 윌슨(Christopher 'Skip' Wilson) 선임

뉴욕, 2022년 4월 26일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼 셔터스톡(NYSE: SSTK) (이하 "회사")은 오늘 제이슨 맥클리랜드(Jason McClelland)가 최고 마케팅 책임자(CMO)로 회사의 리더십 팀과 집행 위원회에 합류하고, 크리스토퍼 '스킵' 윌슨(Christopher 'Skip' Wilson)이 회사의 브랜드 마케팅 부사장으로 입사한다고 발표했다.

The Company names Jason McClelland as the new Chief Marketing Officer