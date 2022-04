시험 표준을 준수하는 소음 진동 측정 및 분석

새로운 imc WAVE 2022 NVH 소프트웨어

베를린, 2022년 4월 26일 /PRNewswire/ -- imc Test & Measurement에서는 측정 기준을 만족하는 소음과 진동을 분석하는 강력한 소프트웨어인 'imc WAVE 2022'를 출시합니다. 네가지 분석 툴로 구성된imc WAVE 2022는 음압 및 음력 측정, 구조 분석, 진동 및 회전 기계에 대한 분석 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 센서 교정부터 측정 및 분석, 결과 보고서까지 몇 단계로 이루어진 간단한 인터페이스로 NVH 분야에 경험이 부족한 사용자에게 설정 시간을 줄이고 신뢰할 수 있는 결과를 즉시 제공합니다. 주요 어플리케이션으로는 프로토타입 테스트, 기계 설비 모니터링 및 개발 환경 또는 최종 라인 공정 테스트를 위한 테스트벤치에 사용됩니다.

The new imc WAVE 2022 for NVH data analysis with an imc CRONOSflex data acquisition module