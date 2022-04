DEKRA Korea, 신임 대표이사에 Carsten Lienemann 임명

(서울, 대한민국 2022년 4월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Carsten Lienemann(51)은 2022년 4월 1일 DEKRA Korea의 모든 법인 대표 이사로 임명되었습니다. 그는 독일과 스페인에서 학위를 이수한 경제학자이며, Fraunhofer-Institute for Software and Systems Engineering(ISST)에서 IT 연구, 워크플로 관리 및 웨어러블 컴퓨팅 분야에서 근무한 이력이 있으며, 2005년 한국에 정착하였습니다. 그 후, 약 500명의 규모의 한국에서 두 번째로 큰 외국 회의소, 한독상공회의소 (KGCCI)에 입사하여 사무차장으로 근무하였습니다. 2012년 그는 다국적 독일 시험 검사 및 인증 회사에 한국 CEO로 근무한 이력을 소유하고 있습니다. 그는 20년 이상의 Senior Management 경력과 TIC 업계에서 근무한 경험, 그리고 능통한 한국어를 토대로, DEKRA Korea의 발전을 위하여 힘쓸 것입니다.

DEKRA Korea는 서울, 용인, 인천 지역에 위치하고 있으며 자동차 전장, RF 및 Safety 등의 분야에서 한국의 제품 안전 테스트에 참여하고 있습니다. DEKRA Korea는 Alexa Voice Service(AVS)에 대한 장치 테스트 및 보안 평가 프로그램을 모두 승인받은 세계 최초의 연구소로 한국에서 유일한 AVS 서비스 공급업체입니다.

2020년, DEKRA Korea는 중요한 전략적 단계를 발표하고 Movon 시험소를 인수하여 시험인증 서비스를 더욱 확대하여 자동차 전장 및 RF 시장에서 글로벌 제공업체로서의 입지를 강화하였습니다.

Carsten Lienmann은 "우리는 포괄적인 추가 투자와 확장된 시험소 인가를 통해 향후 몇 년 동안 한국 지사의 강력한 성장을 기대합니다. 우리는 글로벌 네트워크 역량 및 시설을 산업제품, 소비자뿐만 아니라 테스트 및 인증 서비스도 제공할 것입니다. 안전하고 지속 가능한 세상을 위한 글로벌 파트너로서 전자 및 IoT 장치뿐만 아니라 자동차 전장 제품 관련 서비스 또한 제공 가능합니다."라고 전달했습니다.

DEKRA에 대하여

DEKRA는 약 100년 동안 안전 분야에서 활동해 왔습니다. 1925년 베를린에서 설립되었으며, 독일 Kraftfahrzeug-Uberwachungs-V.V.로서, 오늘날 세계 최고의 전문 기관 중 하나입니다. DEKRAE SE는 DEKRA e.V.의 자회사이며 그룹의 운영 체제를 관리합니다. 2021년에 DEKRA는 총 3.5유로에 가까운 매출을 올렸습니다. 모든 대륙을 아울러 현재 약 60개국에서 약 46,500명의 직원을 고용하고 있습니다. 전문 서비스를 통해 직원들은 안전에 관해 최선의 노력을 합니다. 이러한 서비스는 차량 검사 및 클레임 서비스, 산업 및 건물 검사, 안전 컨설턴트, 테스트에 대한 평가에 이르기까지 다양합니다. 또한, 제품 및 시스템 인증, 교육 과정 등이 Dekra의 서비스에 포함됩니다. 2025년, 100번째 창립 기념일의 비전은 DEKRA가 글로벌 파트너가 되는 것입니다. 이는 안전하고 지속 가능한 세상을 만들기 위한 것입니다. EcoVadis의 플래티넘 등급을 통해 DEKRA는 현재 상위 1%의 지속 가능한 사업장으로 자리매김하였습니다.