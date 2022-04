BRI 그룹, 인도네시아에서 여성 역량 강화 지원하며 금융 포용 도모

(자카르타, 인도네시아 2022년 4월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 인도네시아에서 Kartini Day(여성의 날)를 기념하고자 2022년 4월 21일 Bank BRI(IDX: BBRI)가 Sentul Convention Center에서 열린 Wonderful and Magnificent (WOMAN)에서 7,000명의 여성 직원에게 감사의 말을 전했다.



Sunarso, BRI President Director at Wonderful and Magnificent (WOMAN) event on April 21, 2022