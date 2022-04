Global Esports Federation, 전략적 파트너로 IMG 선정

(싱가포르, 2022년 4월 22일 PRNewswire=연합뉴스) Global Esports Federation(GEF)[http://www.globalesports.org/]이 스포츠, 패션, 행사 및 미디어 부문의 세계적인 선두주자 IMG[https://img.com/]를 전략적 파트너로 선정했다고 발표했다. IMG는 올 8월 버밍엄에서 제1회 Commonwealth Esports Championships[https://www.globalesports.org/post/commonwealth-esports-championships-birmingham]를 개최하기 위해 GEF 및 그 e-스포츠 서비스 부문의 전략적 파트너 FACEIT[https://www.globalesports.org/post/get2021_faceitpartnership]와 협력할 예정이다. 또한, IMG는 12월에 열리는 GEF의 대표 행사인 제2회 Istanbul 2022 Global Esports Games[https://www.globalesports.org/post/istanbul-2022-global-esports-games]를 지원하고, 상업 자문 업무를 수행할 예정이다.



The Global Esports Federation presents a Certificate of Partnership to IMG in London. L-R: Ciaran Bone, VP, Channels & Content, IMG; Kelvin Tan, GEF Director of Esports; Rustam Aghasiyev, GEF Director of Global Events; Paul J. Foster, GEF CEO, Richard Wise, Senior VP, IMG; Kennie Chang, Senior Director, APAC, IMG; Chester King, VP, GEF; Joe Jenkins, Commercial Manager, Esports, IMG.