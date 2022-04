넥스티어, 2022 Manufacturing Leadership Awards에서 2개 부문 수상

-- 제조 우수성에 대한 지속적인 헌신 입증

-- 5년 연속 수상

(오번 힐스, 미시간주 2022년 4월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)[https://www.nexteer.com/ ]가 '디지털 네트워크 연결(Digital Network Connectivity)'과 '기업 통합 및 기술(Enterprise Integration and Technology)' 부문에서 뛰어난 업적을 인정받아 2022 Manufacturing Leadership Awards의 2개 부문에서 수상했다.

디지털 네트워크 연결 부문에서 넥스티어의 수상 프로젝트인 Nexteer Traceability (Nextrace) Manufacturing Execution Systems(MES)는 기존의 추적 가능성 시스템을 활용해 MES 보고서를 생성한다. 이는 생산, 엔지니어링 및 품질 부서에 대한 보고서를 작성하기 위해 로우코드 기술을 사용해 여러 다른 빅데이터 소스(마스터 데이터베이스, 전사적 자원 관리 등)에 연결함으로써 이뤄진다. 이를 통해 생산, 경보 등 실시간 데이터 요약을 제공하고 주요 직원에게 이상 사항을 통지할 수 있으며, 생산, 품질, 측정, 감사 등과 같은 MES의 여러 측면을 통합한다는 이점을 제공한다.

기업 통합 및 기술 부문에서 넥스티어의 수상작인 디지털 프로세스 데이터 모니터(Digital Process Data Monitor)는 사용자가 액세스할 수 있는 모든 기계에서 넥스티어 프로세스 데이터를 표시할 수 있는 사용자 친화적인 웹 기반 대시보드다. 이 시스템은 맞춤형 웹 페이지를 통해 넥스티어 사용자가 회사의 Nextrace 데이터베이스에서 전 세계적으로 수집된 프로세스 데이터를 평가할 수 있도록 한다. 또한, 이 시스템은 설정 가능한 광범위한 경고 옵션을 포함하는 한편, 경고 발생 시 Microsoft Teams 및 이메일을 통해 알림을 제공한다.

넥스티어 오토모티브의 사장이자 중역 이사이며 최고기술책임자(CTO) 겸 최고전략책임자(CSO) Robin Milavec은 "제조 우수성에 대한 당사의 헌신을 인정받아 5년 연속 전미제조업자협회(National Association of Manufacturers)로부터 인정을 받은 것을 영광으로 생각한다"라며, "2022년에 수상한 2개 프로젝트는 당사의 역량을 넓히고 효율성을 향상시키는 한편, Manufacturing 4.0 진보에 대한 공약을 강화하는 것"이라고 말했다.

넥스티어가 기존 Manufacturing Leadership Awards에서 수상한 부문은 다음과 같다.

- 2021년: 기업 통합 기술 리더십(Enterprise Integration Technology Leadership)

- 2020년: 제조공학 글로벌 인재관리 및 교육(Manufacturing Engineering Global Talent Management and Training)

- 2019년: 기업통합 및 기술리더십(Enterprise Integration and Technology Leadership)

- 2018년: 엔지니어링 및 생산기술상(Engineering and Production Technology Award)

넥스티어는 올 6월 29일에 열리는 Manufacturing Leadership Awards Gala에서 상을 받게 될 예정이다.

넥스티어 소개

넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)(HK 1316)는 안전하고 친환경적이며 흥미로운 이동성을 추구하는 모션 컨트롤 기술 부문의 글로벌 선도기업이다. 회사의 혁신적인 제품 및 기술 포트폴리오에는 전기 및 유압식 동력 조향 시스템, Steer-by-Wire 시스템, 조향 칼럼 및 중간축, 드라이브라인(동력전달장치) 시스템, eDrive 및 소프트웨어 솔루션 등이 있다. 회사는 BMW, 포드, GM, RNM, 스텔란티스, 토요타, VW 및 인도와 중국의 자동차 제조사를 비롯해 전 세계 60개 이상의 고객사를 대상으로 전기화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행 및 공유 모빌리티 등 모든 메가 트렌드에 걸쳐 모션 컨트롤 문제를 해결한다. www.nexteer.com

넥스티어 미디어 센터 링크 [ https://www.nexteer.com/media-center/ ]

Manufacturing Leadership Awards 소개

Manufacturing Leadership Awards는 디지털 변혁을 통해 글로벌 제조의 미래를 만들어 가는 제조회사와 개별 제조업체 리더에게 수여하는 상이다. 이 상은 광범위한 범주 중 한 분야에서 성과를 입증한 프로젝트 및 리더에게 수여되며, 명확하고 설득력 있는 가치와 투자 수익 및 기타 구체적인 결과를 바탕으로 전문 심사위원단의 선정을 통해 결정된다. 각 프로젝트 부문에서 가장 높은 점수를 받은 High Achiever와 2022 Manufacturers of the Year 및 2022 Manufacturing Leader of the Year는 2022년 6월 29일 Manufacturing Leadership Awards Gala에서 공개될 예정이다.

Manufacturing Leadership Awards에 대한 더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.manufacturingleadershipcouncil.com/leadership-awards/ 를 참조한다.

Manufacturing Leadership Council 소개

2008년에 설립되어 현재는 전미제조업자협회(National Association of Manufacturers)의 한 분과가 된 Manufacturing Leadership Council(MLC)는 변화의 기술적, 조직적 및 리더십 차원에 초점을 맞춰 제조회사의 디지털 제조 모델로의 전환을 지원한다는 사명을 갖고 있다. 3,300명 이상의 세계 일류 제조회사 출신의 고위급 회원을 갖춘 MLC는 Manufacturing 4.0으로의 여정을 추구하는 여러 기업을 위해 첨단 디지털 기술, 운영에서의 성장 및 개선 기회를 비롯해 리더십 및 조직 구조의 변화에 초점을 맞추고 있다.

www.manufacturingleadershipcouncil.com

전미제조업자협회 소개

전미제조업자협회(National Association of Manufacturers, NAM)는 미국 최대의 제조업 협회로, 모든 산업 부문과 50개 주 전체에 걸쳐 소규모 및 대규모 제조업체를 대표한다. 제조업 분야에는 1,200만 명 이상이 종사하고 있으며, 제조업이 연간 미국 경제에 기여하는 금액은 2조2천500억 달러에 달한다. 또한, 제조업은 주요 부문 중 경제적 영향력이 가장 크며, 미국 전체 민간 부문 연구개발의 4분의 3 이상을 차지한다. NAM은 제조업계의 목소리를 강력하게 대변하며, 제조업체가 글로벌 경제에서 경쟁력을 갖추고 미국 전역에서 일자리를 창출할 수 있도록 지원하는 정책 의제를 주도적으로 옹호한다.

NAM의 세계적 수준의 정책 전문가 직원들은 제조업체의 비즈니스 및 수익에 영향을 미치는 주요 문제에 대한 독보적인 접근 및 정보를 제공한다. NAM은 이민 개혁과 노사관계에서부터 에너지와 환경, 무역 정책 및 세금에 이르기까지 광범위한 정책 전쟁의 최전선에 있다. NAM은 모든 면에서 미국의 제조업체를 대표해 제조업체가 가장 잘하는 것, 즉 경제력과 일자리 창출을 지원하기 위한 정책을 추진한다.

www.nam.org

