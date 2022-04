싱가포르 국제예술축제(SIFA) 2022, 공연의 '의식'에 초점 맞춰

(싱가포르 2022년 4월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 연극, 음악, 댄스, 영화 및 시각 예술 전반에 걸쳐 매혹적이고 다양한 작품을 선보이는 싱가포르의 연례 최고 공연예술축제인 싱가포르 국제예술축제(Singapore International Festival of Arts, SIFA)가 2022년 5월 20일부터 6월 5일까지 펼쳐진다. Arts House Limited(AHL)가 주관하고, 'The Anatomy of Performance - Ritual'이라는 제목으로 개최되는 SIFA 2022는 신임 페스티벌 감독 Natalie Hennedige의 3년 임기 중 첫 번째로 열리는 행사다.



5월 20일부터 열리는 SIFA 2022는 새로운 가상 공간인 Life Profusion을 포함해 물리적 공간과 디지털 공간을 아우르는 프로그램을 선보인다.

'The Anatomy of Performance'라는 통합된 제목으로 개최되는 SIFA 2022-2024는 온·오프라인 공간 모두에서 예술적 유동성, 다학제간 협업 및 국제성에 중점을 두고 축제 작품 및 프레젠테이션을 펼친다.

제목에 추가된 '의식(Ritual)'은 싱가포르의 다양한 문화에 내재된 관습적인 의례와 의식에서부터 디지털 언어 및 미묘한 표현 내에서 이를 반영하는 다학제적 실천과 기술의 교차점에서 실험하는 예술가에 이르기까지, 의식(Ritual)의 미묘한 개념을 아우르는 큐레이션에 초점을 맞춘다.

Natalie Hennedige 감독은 "공연 예술은 성찰, 창의적 발화, 그리고 미묘한 표현을 위한 중요한 공간으로 남아 있다"라며 "SIFA의 공연 창작은 엄격한 예술 프로세스와 의미 있는 국제 협력을 위한 장을 마련함으로써, 아시아에서 국제적인 무대로 부상하는 탁월한 예술적 표현을 제공할 것"이라고 말했다.

SIFA 2022는 지역적 및 국제적으로 예술 형식 간의 유동성과 교차점의 표현을 목표로 하며, 많은 예술가들이 장르의 전통적인 한계를 뛰어넘는 방식을 보여준다. 이에 따라 축제 프로그래밍은 다음 3가지로 구성된다.

창작(Creation) - 새로운 사명, 작품의 새로운 반복, 뛰어난 국제 예술가의 프레젠테이션을 포함하는 SIFA의 주요 서비스를 위한 플랫폼

Life Profusion - 라이브 축제와 병행해서 진행되는 SIFA의 가상 무대. +DREAM, +EAT, +READ, +GROW, +DISCUSS의 5가지 고유 콘텐츠 카테고리로 제공되며, 축제에서 발산되는 아이디어 및 예술성의 확장, 구성 및 심화를 목표로 한다.

SIFA X - SAtheCollective의 예술 감독인 Andy Chia가 지휘하는 첫 번째 에디션 '몽환(Oneirism)'을 비롯한 대체 공연 제공 장소를 나타낸다.

SIFA 2022의 주요 작품은 창의적인 교차점과 과감한 예술적 혁신을 위한 촉매제로써, 오늘날의 상호 문화주의와 글로벌 상호 연결성의 다양한 관점을 아우르고자 하는 축제의 약속과 궤를 같이한다.

Life Profusion에서는 세계적으로 유명한 SF 아티스트 Lucy McRae의 마음의 작동체제를 해부하는 퍼포먼스 영화 'Delicate Spells of Mind'가 세계 초연된다.

개막작인 MEPAAN은 싱가포르 차이니즈 오케스트라(Singapore Chinese Orchestra)와 말레이시아 기반의 크리에이티브 에이전시인 The Tuyang Initiative가 선보이는 천상의 음향 및 시각적 자연 중심 작품이다.

Holly Herndon : PROTO by Holly Herndon는 오늘날 기술 혁명의 최전선에 서 있는 음악가의 짜릿한 콘서트로, 그녀의 A.I. '베이비' Spawn에 의해 합성된 소리를 들려준다.

: PROTO by Holly Herndon는 오늘날 기술 혁명의 최전선에 서 있는 음악가의 짜릿한 콘서트로, 그녀의 A.I. '베이비' Spawn에 의해 합성된 소리를 들려준다. Once and Future는 베를린 필하모닉 음악가들의 라이브 음악과 함께 싱가포르 영화감독 Yeo Siew Hua의 확장된 영화 경험을 선보인다.

Remotes X Quantum은 극작가 Eleanor Wong과 필리핀에 기반을 둔 John Torres의 합작품으로, 영화와 설치예술을 결합한 작품이다.

2019년 터너상 수상자인 영국 예술가 Tai Shani의 Neon Hieroglyph는 말레이시아 여배우 Jo Kukathas가 연기한 작품을 새롭게 반복한 작품을 선보인다.

국제적으로 호평 받는 싱가포르 감독 Ong Keng Sen은 싱가포르 배우 Janice Koh와 베를린에 기반을 둔 공연 예술가 Michael(a) Daoud 주연의 프로젝트 SALOME을 선보인다. 이 작품은 투영과 자기 신화화의 의식을 드러내기 위한 접근 방식으로 다큐멘터리 영화 제작을 채택하고 있다.

MAX.TAN, Nadi Singapura와 Bhaskar's Arts Academy의 Ceremonial Enactments은 출생부터 결혼식에 이르기까지 문화적으로 특정한 관습과 의례의 3가지 재현을 함께 담아냈다.

Paul Rae와 Kaylene Tan의 Devil's Cherry는 도시 생활과 호주 미개간지가 만나는 곳을 배경으로 평범한 욕망, 이를 위한 탈출, 그리고 저주받은 꿈에 대한 환상적인 이야기를 보여준다.

축제의 추진력을 유지하기 위해 SIFA on Demand를 통해 디지털 작품이 제공된다. 7월 10일까지 MEPAAN, Ceremonyal Enactments, Bangsawan Gemala Malam 및 Delicate Spells of Mind의 4개 주요 작품을 디지털 방식으로 이용할 수 있다. 티켓은 작품당 15싱가포르달러이며, 4개 묶음의 경우 25싱가포르달러에 구매할 수 있다.

