ASIA'S 50 BEST BARS, 사상 두 번째로 51~100위 바 순위 발표

- 올해 51~100위 명단에는 24개 도시에 위치한 바들이 올라가

- 일본과 싱가포르가 각각 9개 바를 순위에 올리며 선두로 나서

- 홍콩은 5개의 바를, 방콕, 서울 및 타이베이는 각각 4개를 바를 순위에 올려

- 네팔, 96위를 기록한 Blackbird로 인해 최초로 순위에 등장

- 51~100위 명단 보기[https://www.theworlds50best.com/stories/News/asia-bars-51-100-list-in-pictures.html]

싱가포르, 2022년 4월 21일 /PRNewswire/ -- Perrier가 후원하는 Asia's 50 Best Bars 2022가 이달 28일(목요일) 태국 방콕에서 열리는 연례 시상식을 앞두고, 확장된 51~100위에 오른 바(bar)를 오늘 발표했다. 확장된 순위는 Asia's 50 Best Bars 투표 과정으로 작성되며, 아시아 지역 전반에 걸쳐 더 많은 바에 시선을 집중시키는 것을 목표로 한다.

이번 순위에서는 대만, 홍콩, 마카오 및 중국이 총 11개의 바를 순위에 올리며 위세를 떨쳤다. 확장된 순위에서 가장 높은 51위에 오른 바는 타이베이의 Room by Le Kief이며, 상하이의 Epic은 52위를 기록했다. 그 외에 이 지역에서 확장된 순위에 오른 바는 Honky Tonks Tavern (55위), Quality Goods Club (56위), The Public House (68위), Mesa (82위), HiBoRu (86위), Moonrock (91위) 등이다.

일본은 확장된 순위에 9개 바의 이름을 올렸다. 그중 Ark Lounge가 67위로 가장 높은 순위를 기록했다. 싱가포르에서도 9개의 바가 순위에 올랐으며, 그중 D.Bespoke가 58위로 가장 높은 순위를 기록했다. 태국과 한국은 각각 4개의 바가 이름을 올리며 동점을 기록했다. 방콕의 #FindTheLockerRoom은 78위, 서울의 소코(Soko)는 57위를 기록했다.

인도는 PCO (54위), The Living Room (73위), The Bombay Canteen (76위)의 세 개 바가 처음으로 확장된 순위에 올랐다. 마찬가지로, 말레이시아도 100위를 기록한 Coley를 포함해 세 개의 바가 순위에 이름을 올렸다.

인도네시아에서는 Wishbone (93위)과 발리의 40 Thieves (99위)의 두 개 바가 순위에 이름을 올렸다. 필리핀의 The Curator는 62위, 베트남의 Stir는 84위를 기록했다. 주목할 만한 결과 중 하나는 카트만두의 Blackbird가 96위를 기록한 것이다. 네팔이 50 Best 명단에 오른 것은 이번이 처음이다.

Asia's 50 Best Bars 콘텐츠 디렉터 Mark Sansom은 "전 세계 나라가 다시 국경을 개방하고, 식도락 여행도 재개되고 있다"라며, "이에 따라, 방문객이 찾아 체험해볼 만한 바를 두 배 더 추천하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다.

Perrier가 후원하는 제7회 Asia's 50 Best Bars는 방콕에서 4월 28일 오후 7시 30분(인도 오후 6시, 싱가포르/홍콩 오후 8시 30분, 일본 오후 9시 30분)에 생방송으로 발표되며, 시상식은 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia를 수여하며 막을 내릴 예정이다. 시상식은 World's 50 Best Bars 페이스북[https://bit.ly/A50BB22LivestreamFB]과 50 Best Bars TV[https://bit.ly/A50BB22Livestream] 유튜브 채널에서 라이브 스트리밍 된다.

