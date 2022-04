LTI 2022 회계연도 매출, 25.9% 증가한 미화 21억 달러 기록

-- 2022 회계연도 4분기 매출은 전년 대비 27.5% 증가

뭄바이, 인도, 2022년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업 Larsen & Toubro Infotech(BSE: 540005)(NSE: LTI)가 2022 회계연도 4분기 및 연간 통합 실적을 발표했다.

2022 회계연도 4분기

미국 달러 기준:

- 매출 미화 5억7천40만 달러 - 전분기 대비 3.1% 증가, 전년 대비 27.5% 증가

- 고정환율 매출은 전분기 대비 3.6% 증가, 전년 대비 16.8% 증가

인도 루피 기준:

- 매출 413억7천600만 인도 루피 - 전분기 대비 9.8% 증가, 전년 대비 31.2% 증가

- 순이익 61억2천500만 인도 루피 - 전분기 대비 11.0% 증가, 전년 대비 18.1% 증가

2022 회계연도 통합

미국 달러 기준:

- 매출 미화 21억250만 달러 - 전년 대비 25.9% 증가

- 고정환율 매출은 전년 대비 25.8% 증가

인도 루피 기준:

- 매출 1천566억8천700만 인도 루피 - 전년 대비 26.7% 증가

- 순이익 229억8천500만 인도 루피 - 전년 대비 18.6% 증가

자본 수익

- 주당 최종 배당금 30 인도 루피, 해당 연도 배당 성향 41.9%

- 해당 연도 ROE 28.5%

"2022 회계연도에는 회사 역사상 가장 높은 26%의 성장률을 기록하고, 매출 20억 달러 달성이라는 이정표를 달성하게 된 것을 기쁘게 생각한다. 이는 상장 이래 최고의 성적이다. 자사는 버티컬, 서비스 라인, 고객 그룹 및 지리 전반에 걸쳐 광범위한 성장세를 기록했다. 또한, 2022 회계연도에는 신규 고객과 순직원 증가율도 사상 최고를 기록했다."

"2022 회계연도 4분기에는 4건의 대형 계약을 체결했고, 신규 순TCV는 미화 8천만 달러를 돌파했다. 자사의 계약 파이프라인은 여전히 강세를 보이고 있으며, 올해도 업계 최고 수준의 성장세를 이어갈 것으로 확신한다."

- CEO 겸 상무이사 Sanjay Jalona

최근 체결된 계약

- 국제적 기술 기능의 일환으로 미들웨어와 데이터를 위한 변혁, 지배구조 및 지원을 기반으로 하는 포괄적인 관리 서비스 참여를 지원하는 포춘 글로벌 500대 금융 서비스 기업이 LTI를 선택했다.

- 굴지의 등급 평가, 벤치마크, 분석 및 금융 데이터 공급업체인 포춘 글로벌 500대 기업이 최근 인수에 따른 데이터 플랫폼을 통합하고자 데이터와 디지털 서비스를 포함하는 프로젝트의 주요 파트너로 LTI를 선택했다.

- 한 포춘 글로벌 500대 소비재 기업이 제조, 공급망, 마케팅 및 메타데이터 허브 구축이라는 가장 중요한 사업 기능 전반에 걸쳐 통찰의 변혁 및 획득을 추진하고자 LTI를 데이터 및 분석 작업을 위한 전략적 파트너로 선택했다.

- 관련 공공 데이터에 대한 접근성을 제공, 저장 및 개선하고, 보건 보험 프로그램을 지원하는 에코시스템과 기술 기반시설을 개발하고자 공공 건강관리 부문의 한 정부 기관이 LTI를 선택했다.

- 한 대형 금속 및 채굴 기업이 회사의 법인과 40개가 넘는 영업 단위에 걸쳐 운송 관리, 기술, 고객 및 공급업체 참여 같은 핵심적인 사업 모듈을 기반으로 하는 ERP 관리 서비스 사업을 위해 LTI를 선택했다.

- 여러 자회사 전반에 걸쳐 다양한 사업 라인을 위한 핵심 시스템과 금융 데이터를 중앙식 기업 데이터 창고에 통합하기 위해, 북미 기반의 한 자산 및 상해 보험사가 LTI를 선택했다.

- 중동 유수의 의료 제공업체가 보안과 네트워크 작동 센터를 지원하고자 지역 선두주자와의 전략적 파트너십을 통해 LTI를 선택했다.

- 한 대형 은행이 디지털 경험, 클라우드 호스팅 및 유지관리의 모든 측면을 커버하고자 웹사이트 리뉴얼에 LTI를 선택했다.

- 유럽에 위치한 세계적인 금융 서비스 기업이 고객 서비스 데스크를 아웃소싱하고, 직원을 위한 디지털 업무 공간을 마련하고자 LTI를 선택했다.

- IT 기반시설 제품과 서비스를 공급하는 포춘 글로벌 500대 기업이 SAP S/4HANA ERP 플랫폼을 업그레이드하기 위해 LTI를 선택했다.

- 세계적인 보안 서비스 기업이 기반시설과 네트워크의 모니터링, 그리고 중단의 최소한을 보장하는 디지털 지휘센터를 설립하고자 LTI를 선택했다.

- 북미의 공익사업 기업이 SLA 능률화와 사업 KPI 준수, 비용 절감 및 운영 효율성을 보장하는 핵심 애플리케이션과 운영 시스템을 관리하고자 LTI를 선택했다.

수상 및 인정

- LTI가 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report USA 2021의 6개 사분면 모두에서 리더(Leader)로 선정됐다.

- LTI가 Everest Group의 Duck Creek IT Services PEAK Matrix(R) Assessment 2022에서 리더(Leader)이자 Star Performer로 선정됐다.

- LTI가 Everest Group의 PEAK Matrix(R) IT Service Provider of the Year 2022에서 탑 10 목록에 올랐다.

- LTI가 Everest Group의 PEAK Matrix(R) IT Service Provider of the Year 2022에서 탑 ITS 챌린저 순위에서 1위를 차지했다.

- LTI의 Fosfor Optic이 Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric의 Q1 2022 보고서에서 인정받았다.

- LTI의 Fosfor Refract가 Forrester Now Tech: AI/ML Platforms의 Q1 2022 보고서에서 인정받았다.

기타 비즈니스 하이라이트

- 2022년 4월 19일에 열린 회의에서, 이사회는 2021~22년 회계연도에 대해 최종 배당금 주당 30 인도 루피(액면가 1 인도 루피)를 권고했다. 2022 회계연도의 총배당금은 주당 55 인도 루피로 결정됐다. 여기에는 15 인도 루피의 중간 배당금과 2021년 10월 및 2021년 7월에 각각 신고된 주당 10 인도 루피의 특별 배당금도 포함됐다.

- LTI는 Brand Finance IT Services 25 2022 순위에서 가장 가치 있는 25개 IT 서비스 브랜드 중 22위를 차지했다.

- Sanjay Jalona LTI CEO가 IT/ITES 부문에서 Business Today의 Best CEO 2022로 선정됐다.

- LTI가 환경, 노동과 인권, 윤리 및 지속가능한 조달을 포함하는 ESG 관행 부문에서 EcoVadis로부터 금상(Gold)을 받았다.

- Optic by Fosfor가 2022 Data Breakthrough Awards에서 'Data Catalog Solution of the Year'으로 선정됐다.

- LTI가 코네티컷주 하트포드에 새로운 Engagement Center를 설립하고, 미국 내 입지를 확장했다.

LTI 소개

LTI(NSE: LTI)는 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업으로, 485곳 이상의 클라이언트가 융합된 세상에서 성공할 수 있도록 지원한다. 33개국에 진출한 LTI는 고객을 위해 특별히 노력하고, 자사의 Mosaic 플랫폼으로 고객의 디지털 변혁을 가속화 하며 모바일, 소셜, 분석, IoT 및 클라우드 여정을 지원한다. 1997년 Larsen & Toubro Limited의 자회사로 설립된 LTI는 독자적인 전통을 통해 모든 산업 전반에 걸쳐 기업이 당면한 가장 복잡한 문제를 해결할 최고의 실세계 전문지식을 구축했다. 45,000명이 넘는 LTItes로 구성된 LTI 팀은 매일 고객의 사업과 기술 운용 효과성을 높이고, 고객, 직원 및 주주에게 가치를 제공하도록 지원한다. 추가 정보는 웹사이트 http://www.Lntinfotech.com 을 참조하거나 @LTI_Global을 팔로우한다.

