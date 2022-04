TopOn, Meta Audience Network에서 인앱 입찰 오픈 베타 합류

(광저우, 중국 2022년 4월 20일 PRNewswire=연합뉴스) TopOn이 비공개 베타에서 벗어나 Meta Audience Network의 공식 오픈 베타 입찰 파트너가 됐다고 발표했다. Meta Audience Network로 입찰을 더욱 폭넓게 이용할 수 있게 됨에 따라, 이제 모든 퍼블리셔는 수동 승인 없이 Meta Audience Network의 입찰 시스템에 즉시 참여해 인앱 입찰의 모든 이점을 더 빠르고 쉽게 경험할 수 있다.

TopOn 최고 마케팅 책임자(Chief Marketing Officer) Harry Yang은 "Meta Audience Network는 공개적이고 공정한 생태계로의 전환을 지원함으로써, 퍼블리셔가 자신의 사업에 가장 적합한 방식으로 입찰을 채택할 수 있도록 다양한 입찰 통합 옵션을 제공한다"라며 "업계 최대의 입찰 파트너인 Meta Audience Network를 통해 입찰 수요원을 확장함에 따라, 이번 파트너십은 TopOn과 퍼블리셔 양측에 더 많은 가치를 더할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "이는 퍼블리셔가 광고 수익 극대화 및 운영 효율성 개선의 원활한 진행을 위한 중요한 단계"라고 설명했다.

'The New Era in Ad Monetization: How App Bidding is Transforming Businesses by Meta'라는 제목의 보고서에 따르면, 일부 퍼블리셔는 입찰 시행 이후 상당한 수익 성장을 경험했으며, 일일 활성 사용자당 평균 수익(ARPDAU)은 13~27% 사이의 증가를 나타냈다고 한다. 나아가 워터폴의 집계 수익화 접근 방식과는 달리, 퍼블리셔가 대신 개별 노출의 가치를 높일 수 있도록 지원함으로써, IDFA(광고식별자)가 없는 포스트 IDFA 세계의 잠재적 영향을 제거할 수 있다.

TopOn은 항상 지속적인 제품 개발에 초점을 맞추고 있다. 이제 입찰의 자동 통합을 통해 모든 수요원이 공개적이고 공정한 실시간 경매에서 입찰함으로써, 인벤토리에 대한 더 많은 경쟁자를 확인할 수 있으며, 이에 따라 모든 노출에 대한 더 나은 가격을 선택할 수 있게 된다. 또한, 복잡한 워터폴의 유지 관리에 대한 부담이 사라지므로, 입찰을 통해 비즈니스 효과를 높이는 데 집중할 수 있다. 그뿐만 아니라, 입찰로 더 많은 수요원을 쉽게 추가할 수 있으므로, 대기 시간에 미치는 영향을 최소화하는 한편, 운영 자원을 확보해 인벤토리에 대한 경쟁을 높일 수 있다.

더불어 TopOn은 항상 개발자와 퍼블리셔를 위해 공정하고 투명한 인앱 입찰 솔루션을 제공한다. 입찰에 대한 다양한 광고 플랫폼의 여러 상황을 바탕으로, TopOn은 각 플랫폼의 특성 및 실제 커뮤니케이션에 따른 전략 유연성을 설정해 각 노출에 대한 수익을 극대화하는 Intelligent Hybrid-Sorting 솔루션을 출시했다.

중요한 Meta 광고 생태계는 Mintegral, myTarget, InMobi, Pangle, Tencent 광고, Baidu 등과 같은 당사의 다른 입찰 파트너와 함께 퍼블리셔 인벤토리에 대한 더 많은 경쟁을 지원한다. Advanced Bidding의 이점을 활용하는 데 관심이 있다면, 계정 팀 또는 이메일 business@toponad.com으로 문의하면 된다.