Translumina, 국제 시장에서 DDCS VIVO ISAR 출시

-- 10년간 안전성 및 효능성 추적한 데이터 기반의 새로운 스텐트 기술을 선보이며, 회사의 국제적 성장 여정에 더 큰 동력 부여

뉴델리 및 독일 헤힝엔, 2022년 4월 19일 /PRNewswire/ -- 심혈관 중재시술 분야에서 사용되는 혁신적인 심혈관 의료기기를 개발 및 제조하는 세계적인 기업 Translumina가 유럽을 포함한 다양한 국제 시장에서 자사의 최신세대 DDCS(Dual-Drug Polymer-free Coated Stent)인 VIVO ISAR을 출시한다고 발표했다.

Translumina는 심혈관 중재시술 분야에서 혁신과 동일시되는 기업이다. 이번 발표로 인해 Translumina의 국제 심혈관 포트폴리오가 더욱 강화됐다.

여러 연구를 통해 폴리머가 염증을 유발하고, 스텐트 혈전증을 야기할 수 있다는 사실이 입증됐다. 그러나 폴리머는 약물 전달 및 방출 매개체로써 약물 방출 역학을 조절하기 때문에, 현 세대의 약물 방출 스텐트(DES)에서는 필수 요소다.

최초의 DDCS 기술이 적용된 VIVO ISAR에서는 약물 방출 역학을 저해하지 않으면서 안전성이 우수한 스텐트를 사용한다. VIVO ISAR은 지질 저하 항산화 약물인 프로부콜(Probucol)을 재협착 방지 약물인 시롤리무스(Sirolimus)의 방출 매개체로 사용함으로써, 안전성과 효능이 온전하게 유지되는 무폴리머 DES 플랫폼을 구현한 최초의 기술이다.

2020년, Translumina는 세계 최초로 DDCS VIVO ISAR에 대한 10년 추적 데이터를 발표했다. VIVO ISAR의 안전성과 효능에 대한 10년 추적 데이터는 Journal Citation Reports에 따라 높은 영향력을 발휘하며 세계 최고의 심장병학 학술지 중 하나인 Journal of the American College of Cardiology(JACC)에 게재됐다.

뮌헨에 소재한 German Heart Center의 Cardiac Cath Lab 디렉터(Director)이자 ISAR TEST 5(VIVO ISAR와 Endeavour Resolute (Medtronic Inc USA)의 비교 연구)의 연구 책임자인 Adnan Kastrati 박사는 "VIVO ISAR의 10년 추적 결과에서 DES에서 합성 폴리머를 제거해도 효능을 유지할 수 있다고 증명된 만큼, 이는 DES 기술에서 중요한 돌파구를 제시한 것"이라고 말했다. 그는 "특히 주목할만한 점은 10년 추적 연구에서 증명된 우수한 안전성"이라며, "이는 고위험 환자군에서 복잡한 관상동맥 질환을 치료하기 위한 강력한 신기술을 제공할 것"이라고 강조했다. 이어 그는 "이 DES 기술은 이중 항혈소판 치료 기간을 크게 단축시킬 큰 잠재력이 있다"라고 덧붙였다.

당뇨병은 경피적 관상동맥 중재술 후 더 광범위하게 발현되고, 그에 따라 최선이 아닌 임상 결과를 초래할 수 있어, 당뇨병 환자의 경우는 특히 문제가 될 수 있다.

2021년에 미국 심장협회지(Journal of American Heart Association)에서 당뇨병 환자를 대상으로 10년간 VIVO ISAR의 효능과 안전성 데이터를 추적한 결과를 발표했다. 주목할만한 이 결과는 Endeavour Resolute보다 MI가 30% 감소한 VIVO ISAR의 우수한 효능과 안전성을 강조한다. 이로 인해, Translumina는 고위험 당뇨병 환자에게 새로운 희망을 안겨주는 자사의 대표적인 제품 이중 약물 방출 스텐트(Dual Drug Eluting Stent)로, 가장 오랫동안 무작위 대조시험(RCT)을 추적한 세계 최초의 기업이 됐다.

Translumina는 이탈리아와 스페인에서 VIVO ISAR을 출시했으며, 수개월 이내에 유럽, 라틴 아메리카 및 APAC 전역의 여러 시장에서도 VIVO ISAR을 출시할 계획이다.

Translumina의 MD 겸 공동 설립자 Gurmit Singh Chugh는 "전 세계 고객에게 자사의 고품질 스텐트를 제공할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며 "이제 전 세계 심장병 전문의들은 전통적인 DES의 결과가 좋지 않은 환자, 특히 고위험 당뇨병 환자군에 더 안전하고 입증된 약물 방출 스텐트를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

Everstone Capital은 Translumina의 연구개발 파이프라인 강화 및 제조 사업 확장, 그리고 회사의 국제적 입지를 확대함으로써 다국적 의료기기 부문의 선도기업으로 부상할 수 있도록 지원하고자 2019년에 Translumina에 투자했다.

Everstone Capital 상무이사 Dr. Arjun Oberoi는 "Translumina는 임상의가 더 큰 확신과 확실성으로 환자를 치료할 수 있도록 지원하는 최고 수준의 임상 데이터를 구축하는 국제적 여정을 주도하고 있으며, 이에 자부심을 느낀다"고 밝혔다.

Translumina 소개

Translumina는 심혈관 중재시술에서 사용되는 혁신적인 심혈관 의료기기를 개발 및 제조하는 세계적인 기업이다. Translumina의 대표 제품 YUKON(R) Choice PC, YUKON(R) Choice Flex, YUKON(R) Chrome PC 및 VIVO ISAR는 3세대 약물 방출 스텐트 시스템이다.

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1797972/Translumina_Logo.jpg?p=medium600