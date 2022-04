"Horrorscope", 그래픽 노블로 각색되어 전 세계에 출간

로스엔젤레스, 2022년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 마피아에게 예언을 하라고 강요받은 심령술사에 대한 내용으로 2014년에 소설로 출간되었던 "Horrorscope"가 그래픽 노블로 각색되어 출간되었다. 판권은 ESW 매니지먼트에 있다.

"Horrorscope," the graphic novel adapted from the novel written in 2014, has just been released. Kirkus Reviews says of the graphic novel that it is “A distinctive horror tale with stark characters and radiant artwork.” The graphic novel is now being pitched to be either a TV series or film.