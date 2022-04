오픈 컴퓨트 프로젝트 재단, 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 공동 설계 전략 발표

하드웨어 인식 소프트웨어는 하드웨어 성능을 최대한 발휘하고 시장 출시 시간을 단축하며 생태발자국을 개선한다

텍사스주 오스틴, 2022년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 모든 사람에게 하이퍼스케일 혁신을 제공하는 비영리단체인 OCP 재단(OCP Foundation)은 오늘 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 공동 설계 전략을 발표했다. 이 전략은 SIOV(확장 가능한 I/O 가상화)에 대해 최근 OCP에 기여한 마이크로소프트(Microsoft)와 인텔(Intel)의 공헌과 리눅스 재단(Linux Foundation)에서 현재 진행 중인 SONiC 프로젝트(SONiC Project)의 새로운 협업을 통해 확인할 수 있다.

OCP's new hardware-software co-design strategy is exemplified by recent contributions by Microsoft and Intel of the Scalable I/O specification, and a new collaboration with the SONiC Project, now at the Linux Foundation.