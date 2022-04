물가 상승 및 식량 부족 사태가 예상되는 가운데, 고야에서 30만 파운드의 식량을 뉴욕 가톨릭 자선 단체에 다시 한 번 기부한다

뉴저지주 저지시티, 2022년 4월 15일 /PRNewswire/ -- 미국 최대의 히스패닉계 식품 회사인 고야 푸드(Goya Foods)는 뉴욕의 가톨릭 자선 단체인 Feeding Our Neighbors에 30만 파운드의 음식을 기부하겠다는 약속을 발표했다. 돌란(Dolan) 추기경은 도움이 필요한 가족들에게 고야 제품 및 보급품이 포함된 가방을 브롱크스 소재 세인트 제롬 HANDS 주민 센터에서 배포하는 것을 돕고 성목요일에 특별한 축복을 전했다.

Goya distributed bags filled with Goya products and supplies to families in need at St. Jerome’s HANDS Community Center in the Bronx on Holy Thursday.