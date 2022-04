CATL, e-모빌리티 촉진 위해 인도네시아와 파트너십 체결

CBL, 인도네시아 EV 배터리 통합 프로젝트를 위해 인도네시아 ANTAM 및 IBI와 협업

약미화 60억달러에달하는비용을공동투자하는이프로젝트는니켈채굴과가공, 배터리소재, 배터리제조및배터리재활용에초점맞춰

이번파트너십통해 CATL의국제적입지확장을위한중요한이정표로서인도네시아의전기차산업을증진시킬것으로기대

(닝더, 중국 2022년 4월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 14일, Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp)의 자회사 Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL)가 인도네시아 EV 배터리 통합 프로젝트에서 협력하고자 PT Aneka Tambang (ANTAM) 및 PT Industri Baterai Indonesia (IBI)와 3자 기본 계약을 체결했다. 이 프로젝트는 니켈 채굴과 가공, EV 배터리 소재, EV 배터리 제조 및 배터리 재활용 부문을 포함한다. Brunp은 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)의 자회사다.

공동 투자금이 미화 59억6천800만 달러에 달하는 이 프로젝트는 인도네시아 북말쿠루주 East Halmahera의 FHT 산업단지와 인도네시아 내 다른 지역에도 위치한다.

ANTAM은 인도네시아 국영 채굴 기업인 MIND ID의 회원사다. IBI(Indonesia Battery Corporation)는 배터리 전기차와 EV 에코시스템 사업을 영위하는 국영 기업이자, MIND ID 및 ANTAM의 자회사다.

이 프로젝트는 배터리 산업에서 CATL의 입지를 강화하고, 업스트림 원료와 자원 공급을 보장하며, 제조 비용을 낮추고, 배터리 재활용 사업 발전을 도모할 전망이다.

CATL 설립자 겸 회장 Robin Zeng은 "이번 인도네시아 프로젝트는 국제적 입지를 확장하는 자사에 있어 중요한 이정표"라며, "이 프로젝트는 중국과 인도네시아 간의 영원한 우호 관계를 상징하는 프로젝트가 될 것"이라고 말했다. 이어 그는 "앞으로 이 프로젝트가 발전할 것으로 전적으로 확신한다"라고 덧붙였다.

Luhut Binsar Pandjaitan 인도네시아 해양투자조정부 장관은 "오늘 체결한 기본 계약은 EV 에코시스템을 구축하고자 노력하는 인도네시아에 있어 매우 중요한 사항"이라며 "모든 관계자의 조화로운 노력을 통해, 이 프로젝트가 성공적으로 진행될 것으로 믿고 있다"라고 말했다.