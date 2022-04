패러렐 와이어리스, Inatel, 텔레콤 인프라 프로젝트(TIP), Brisanet, Claro, TIM, Vivo와 협력하여 브라질에서 오픈랜 현장 시험 실시

최첨단 4G 및 5G 광대역 통신 및 새로운 애플리케이션 지원

뉴햄프셔주 내슈아, 2022년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 All G, 클라우드 네이티브 오픈랜(Open RAN) 솔루션을 제공하는 미국 기반의 오픈랜 선도 기업 패러렐 와이어리스는 Inatel, TIP(텔레콤 인프라 프로젝트), Brisanet, Claro, TIM, Vivo와 협력하여 브라질과 기타 라틴 아메리카 국가에서 최첨단 4G 및 5G 광대역 통신을 가능하게 하는 현장 시험을 실시한다.

In the picture: Right to left: Minister of Science, Technology, Innovation and Communication Mr. Paulo Alvim, Mr. Russel Ribeiro, Parallel Wireless; Mr. José Contijo, the Secretary of Innovation and Entrepreneurship for the Ministry.