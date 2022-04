오토모빌리 피닌파리나, 바티스타의 순수한 목소리 'SUONO PURO' 구현

- 오토모빌리 피닌파리나, 순수 전기차 하이퍼 GT 바티스타를 위한 고유하고 새로운 '지속가능한 럭셔리 사운드'의 설계 방식 공개

- 첨단 사운드 엔지니어링과 경이적인 순수 전기 파워트레인의 '목소리(voice)'를 사용해 바티스타의 소리를 구현 - 운전자의 편안함과 웰빙에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 한 54Hz의 주파수로 전달

- 오토모빌리 피닌파리나의 최고 제품 및 엔지니어링 책임자 Paolo Dellacha, "우리의 사운드 디자이너와 엔지니어는 고객을 위해 고유하고 유기적인 EV 사운드 경험을 구현했으며, 바티스타의 목소리는 차량을 경험하는 모든 사람에게 감정을 전달하고 진정성이 있다"

- 바티스타의 고유한 사운드와 그 주파수를 자연적인 요소로 표현한 영상 보기: youtu.be/E5etYYeFnik

이탈리아 캄비아노 및 독일 뮌헨, 2022년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 오토모빌리 피닌파리나(Automobili Pininfarina)가 세계 최초의 순수 전기차 하이퍼 GT를 위해 만든 사운드 컨셉인 'SUONO PURO'를 공개했다. 이는 지속가능한 럭셔리의 새로운 시대의 창조를 이끌기 위해 새로운 제품 및 경험을 지속해서 개발해온 이탈리아 브랜드 오토모빌리 피닌파리나의 철학을 담고 있다.



Automobili Pininfarina Battista Sound 1

핵심은 고유한 사운드 경험을 만들고자 하는 주요 과제를 제시하면서 탁월한 고급스러움과 디자인 유산 및 지속가능성으로 독보적인 소유권과 운전 경험을 보장하는 것이다. 전기차의 세계에서 아름답고 강력한 사운드란 무엇일까? 화려한 수상 경력을 자랑하는 이 디자인의 걸작과 오토모빌리 피린파리나 브랜드는 어떤 목소리를 내야 할까? 운전자와 자동차, 그리고 운전 경험 사이의 자연스럽고 감정적인 연결은 어떻게 만들어질까?

바티스타(Battista) 디자인의 순수성을 구현하고 운전자와의 긍정적인 공명을 일으킬 수 있는 오토모빌리 피닌파리나만의 고유한 음성을 부여하기 위해 청각적 감각의 세심한 제작이 이뤄졌다. 첨단 기술을 사용해 차량 및 사운드 디자이너와 엔지니어가 2,000시간 넘게 작곡, 개발 및 미세조정을 거친 결과, 오토모빌리 피닌파리나만의 고유한 브랜드 경험이 절묘한 주파수와 톤으로 펼쳐진다.

오토모빌리 피닌파리나의 최고 제품 및 엔지니어링 책임자인 Paolo Dellacha는 "우리의 사운드 디자이너와 엔지니어는 차량을 경험하는 사람들을 위해 특별하고, 진정성 있으며, 고유하면서도 유기적인 EV 사운드 경험을 만들어냈다"라며, "이는 디자인만큼이나 순수하고 개성 있는 바티스타와 오토모빌리 피닌파리나 브랜드 특유의 시그니처"라고 설명했다.

SUONO PURO는 432Hz 주파수와 관련된 웰빙적 요소를 통합함으로써, 오토모빌리 피닌파리나의 디자인 DNA의 순수성을 기린다. 432Hz는 티베트 노래 그릇(Tibetan singing bowls)의 긍정적인 효과에서도 발견되듯이 긍정적이고 기운을 북돋아 주는 주파수이며, 과거 모차르트나 베르디 등의 클래식 작곡가들도 주로 사용했다.

공회전 속도에서 바티스트의 사운드 주파수는 54Hz(432Hz에서 3옥타브 감소)로, 이는 순수하면서도 깊이 울리는 기본 음이다. 이 주파수의 순수성은 물에 아름답고 유기적으로 대칭적인 잔물결을 만드는 방식으로 시각화할 수 있다. 이 주파수는 평균적으로 약 70%가 물로 구성된 인체에 영향을 미침으로써, 인간의 행복감에 도움이 될 수 있다. 고객들은 올해부터 전 세계적으로 배송될 바티스타에서 이를 경험할 수 있을 것이다.

바티스타용 SUONO PURO의 제작 전문가와의 인터뷰

오토모빌리 피닌파리나는 사운드 디자이너 Novo Sonic과의 긴밀한 협력을 통해 자사 브랜드와 바티스타를 위한 고유한 '목소리'를 창조했다. 오토모빌리 피닌파리나 NVH 및 사운드 관리 엔지니어 Garry Lane과 Novo Sonic 설립자 겸 CEO인 Tom Huber는 헌신적이고 열정적인 사운드 전문가로 구성된 소규모 팀과 함께 핵심 파트너십을 맺고 이를 실현했다. 이 프로젝트에 대한 자세한 설명은 다음과 같다.

최초 작업은 어땠는가? 바티스타의 소리를 처음 들었을 때, 사람들에게 어떤 느낌을 주고 싶었는가?

Garry Lane(이하 GL): 우리는 럭셔리 자동차 세계에 고유한 하이퍼 GT를 도입하고 있다. 이는 사운드를 포함해 전기차에 대한 최초의 재창조라 할 수 있다. SUONO PURO는 진정성과 함께 오토모빌리 피닌파리나의 브랜드를 반영해야 했다. 우리는 4개의 강력한 전기 모터에서 발생하는 자체적인 소리를 운전자의 웰빙에 긍정적인 영향을 주는 특별한 사운드 경험과 연결시키기로 했다.

Tom Huber(이하 TH): 우리는 자연스러운 사운드 경험을 전달하고 싶었고, 이는 주파수 사용을 통해 이뤄졌다. 440Hz는 악기와 오케스트라의 기준 튜닝 톤을 확립하기 위해 20세기 전반에 미국 음악 산업에 처음 도입됐으며, 그 결과 전 세계의 음악 튜닝이 이에 맞게 조정됐다. 그러나 그 이전에는 432Hz가 베르디를 비롯한 클래식 음악계의 튜닝이었다. 오리지널 튜닝으로 오케스트라의 연주를 들어보면 따뜻함과 긍정적인 영향 측면에서 상당한 차이가 있다는 데 많은 이들이 동의할 것이다.

사운드 경험을 위해서는 제품, 즉 차량의 감동적인 파워트레인 사운드에서 상당한 흥분을 느낄 수 있어야 할 뿐만 아니라, 오토모빌리 피닌파리나 브랜드를 경험하는 방식에 있어 모든 측면이 반영돼야 한다. 또한, 이 모든 것에는 감정과 진정성이 담겨 있어야 한다. 따라서 우리는 브랜드 경험 전반에 걸쳐 432Hz 주파수를 사용하고, 모든 접점에서 일관된 사운드 환경을 제공하는 전체적인 접근 방식을 채택했다.

가장 큰 도전은?

GL: 우리는 바티스타를 즉시 알아볼 수 있도록 해야 했다. 즉, 사람들이 바티스타를 보기 전에 소리만 듣고도 바티스타라는 사실을 알 수 있고, 바티스타의 순수 전기 파워트레인을 완전히 수용하고 기념할 수 있기를 원했다. 사운드는 진정으로 특별한 자동차와 브랜드 전체를 위해 신중하게 선별 및 개발돼야 했다. 일반적으로 대규모 제조업체가 4~5년의 연구 및 엔지니어링을 통해 음향 시그니처를 개발하는 데 비해, 우리는 그 절반에 불과한 기간에 결과를 만들어냈으며, 이는 실로 엄청난 도전이었다.

TH: 아름다운 시각 디자인은 순수한 감정 그 자체다. 바티스타와 같은 아름다운 차는 보는 순간 소름이 돋는다. 음악도 마찬가지다. 감정은 다양한 방식으로 나타나고, 인체와 연결될 수 있다. 우리의 도전 과제는 많은 사람이 아직 경험하지 못한 소리, 즉 전기 모터 소리를 감성적으로 표현하는 사운드 스케이프를 만드는 것이었다. 우리는 자연스럽고 순수한 전기적 사운드를 완전히 수용하고 이 문제에 정면으로 맞섬으로써, 전기적 사운드가 아름답고 행복감을 줄 수 있음을 증명했다.

바티스타의 사운드를 통해 디자인과 아름다움을 표현하겠다는 목표를 어떻게 달성했는가?

TH: 사운드는 바티스타의 바디를 감싸는 시그니처 디자인 라인에서 영감을 받았다. 스튜디오의 사운드 제작은 브랜드 디자인 책임자인 Luca Borgogno가 디자인에서 영감을 받은 '라이트모티프(leitmotif)'(짧고 반복되는 곡조)를 형성하면서 시작됐다. 이는 곡선, 길이 및 조화로 표현되는 독특한 비율에 기초해 브랜드의 디자인 철학을 보여주는 악보로 옮겨졌다. 이는 예전에는 한 번도 해 본 적이 없는 새로운 방식이다.

이는 54Hz를 항상 존재하는 고유하고 유기적인 기본음으로 사용해 오토모빌리 피닌파리나와 바티스타의 사운드로 변형시킴으로써, 자동차 자체와 마찬가지로 성능과 웰빙 사이의 조화를 만들어 낸다. 이것이 바로 오토모빌리 피닌파리나의 'Sonic Line'이다.

가장 큰 혁신은?

GL: 가장 큰 혁신은 소위 '사운드의 심장'인 맞춤형 소프트웨어를 개발한 것이다. 이는 바티스타를 위해 처음부터 새로 만들어져야 했을 뿐만 아니라, 최상의 사운드를 구현할 수 있도록 지정된 소프트웨어 솔루션에서 작업 및 구현돼야 했다. 이 모든 것은 파워트레인의 속도 및 토크 프로필에서부터 스티어링 입력에 이르기까지 다양한 차량 시스템에 반응하는 신시사이저(새롭게 제작되고 개별적으로 튜닝가능) 및 Naim Audio와 조화를 이뤄 특별 개발된 12개의 외부 및 내부 스피커를 통해 전달된다.

스피커 시스템은 모든 주파수 스펙트럼에 걸쳐 54Hz 톤을 매우 뛰어난 품질로 투사하도록 세심하게 설계됐다. 차량은 실시간으로 사운드를 생성한다. 이는 내부에서는 매끄러운 고품질의 사운드 경험을 제공하는 한편, 외부에서는 시그니처 사운드 그래픽을 제공한다. 자연스러운 청각 경험을 위해 사운드는 내부로 매끄럽게 전달되며, 주파수는 낮지만 더 풍부한 EV 사운드 경험을 제공한다.

TH: 우리는 가장 뛰어난 품질의 음향 스토리를 사람들에게 전달할 수 있기를 원한다. 그렇기 때문에, 우리가 스튜디오에서 만든 것을 재현할 수 있는 적절한 소프트웨어와 하드웨어를 확보하는 것이 정말 중요했다. 이는 ICE(내연 기관) 차량으로 작업하는 것과는 매우 다른데, 그 이유는 ICE 차량은 자체적으로 훨씬 더 거친 소리를 내기 때문이다. 바티스타의 고유한 미래 지향적 사운드는 독특할 뿐만 아니라 이를 경험하는 사람들에게 긍정적인 자연적 효과와 더불어 흥미로움과 새로움을 전달한다. 바티스타는 운전대 뒤에서 지휘자와 작곡가가 실시간 주행 방식에 따라 출력을 변경하며 연주하는 정교하게 엔지니어링되고 미세하게 조율된 악기라고도 볼 수 있다.

최종 사운드의 가장 특별한 점은 무엇이며, 가장 자랑스러운 점은?

GL: 개인화된 경험과 아름다운 디자인은 우리 고객들에게 매우 중요한 요소이며, 운전자는 바티스타의 고품질 사운드를 마음껏 즐길 수 있다. 이는 다양한 주행 모드를 통해 실행되는 전기 모터의 실제 사운드에 대한 광범위한 엔지니어링 및 개발의 결과다.

운전자가 주행 모드 간에 정의된 사운드 차이를 경험할 수 있게 하는 것은 어려운 일이지만, 그러한 변화를 이뤄낸 것은 매우 보람 있는 일이다. 이는 팀의 노력에 대한 증거이기도 하다. 바티스타의 모든 측면에 걸쳐 높은 수준의 맞춤화 기능이 적용되어 럭셔리 경험을 새로운 차원으로 향상시키고, 파워트레인의 성능과 고급스러운 인테리어의 자재 품질의 조합뿐만 아니라, 자동차와 소통하고 운전자가 느끼는 방식을 통해 운전자가 차와 일체감을 느낄 수 있도록 보장한다.

TH: 나는 사운드의 순수함이 매우 특별하다고 생각한다. 처음부터 우리는 사운드를 432Hz로 조정하고 싶었다. 54Hz의 기본 주파수는 차량에 영혼이 담긴 힘을 전달할 뿐만 아니라, 차량의 하드웨어를 사용해 최대한 고유하고 진정성 있는 기반을 제공하는 유기적 주파수다. 이는 오토모빌리 피닌파리나의 상징인 순수한 디자인, 지속가능한 럭셔리, 뛰어난 성능을 반영한 것이다.

사운드를 통한 바티스타 디자인의 구현 방식뿐만 아니라 더 넓은 브랜드 가치도 독특하다. 우리가 만들어 낸 것은 단순한 차량용 사운드가 아니다. 우리는 사람들이 브랜드 전체를 어떻게 경험하는지, 그리고 브랜드가 사람들과 소통하는 방식을 비롯해 차량의 '목소리'가 무엇인지를 매우 자세하게 평가했다. 동일한 디자인과 사운드 테마가 경험 전반을 관통하고 있다. 그것은 내게 진정성 있고, 독창적이며, 오토모빌리 피닌파리나의 혁신에 대한 중요한 이야기를 전달한다.

