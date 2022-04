CGTN "중국의 최우선 발전 의제는 무엇인가?"

(베이징 2022년 4월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 중국은 고품질 개발 단계에 진입했으며, 중국 남부의 하이난성은 환경 보호와 개발의 균형을 이루기 위한 국가적 노력에 앞장서고 있다.

 

지난 일요일부터 하이난을 방문 중인 시진핑 중국 국가주석은 시찰 중에 생태보전, 농촌 활성화, 식량 안보를 최우선 의제로 내세웠다.

국립공원 시스템

월요일, 시 주석은 우즈산시의 하이난 열대우림 국립공원(Hainan Tropical Rainforest National Park) 일부를 시찰하면서, 하이난 국립공원 개발 활성화의 중요성을 강조했다.

또한, 그는 하이난성 국립공원 개발이 국가에 미치는 전략적 의미를 충분히 이해할 필요성을 강조하는 한편, 이와 관련된 확고하고 지속적인 노력을 촉구했다.

중국은 2017년에 '생태 보호 우선' 원칙에 따라 인간과 자연의 조화, 생물다양성 보존, 지속가능발전을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 새로운 국립공원 시스템을 구축하기 위한 전반적인 계획을 발표했다.

지난해 열린 제15차 생물다양성협약 당사국총회(COP15) 정상회의에서, 중국 최고지도자인 시 주석은 화상 링크를 통한 기조연설에서 중국 최초의 국립공원 그룹의 지정을 공식적으로 발표했다. 하이난 열대우림 국립공원은 그중 하나다.

하이난 열대우림 국립공원은 9개의 시와 현에 걸쳐 있으며, 총면적은 4,000㎢가 넘는다. 이곳은 중국에서 가장 밀집되고 잘 보존된 열대 우림의 본거지이자, 세계에서 가장 희귀한 영장류인 하이난 긴팔원숭이의 유일한 서식지이기도 하다.

지정 국립공원은 일반 국립공원과는 다르게 생태 보전을 위한 국가의 '레드 라인' 전략에 포함되며, 가장 엄격한 보호 조치를 받는다.

세계에서 인구가 가장 많은 국가에 국립공원 체계가 형성됨에 따라, 중국은 국립공원을 주축으로 하는 보호구역 체계를 통해 만물이 조화롭게 살며 번영할 수 있는 미래를 향한 굳건한 발걸음을 내디뎠다.

본격화된 농촌 활성화

시 주석은 전국을 시찰하면서 시시각각 멈춰 서서 농촌의 가족들과 담소를 나눴다. 월요일, 시 주석은 우즈산시의 마오나(Maona) 마을에 있는 리족 지역민의 집을 방문해 현지 관리 및 마을 사람들과 따뜻한 교류를 나눴다.

지역 주민들은 마오나 광장에서 시 주석을 따뜻하게 환영했다.

시 주석은 "우리는 모든 면에서 샤오캉 사회를 이뤘고, 현대화와 공동번영을 향해 나아가고 있다"라면서, 빈곤 퇴치 성과를 통합하고, 이를 농촌 활성화의 전면적 진전과 발맞추기 위한 확고한 노력을 기울일 것을 촉구했다.

지난 3월, 중국은 2022년 농업 생산 증가 및 전면적인 농촌 활성화 촉진을 강조하는 정부 업무 보고(Report on the Work of the Government) 발표와 함께 농촌 개발을 위한 노력을 지속해서 추진하고 있다.

또한, 시 주석은 당 간부들이 사리사욕을 품지 말고, 인민의 생활 향상에 전념해야 한다고 당부하며, 당 간부들에게 인민이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 '가능한 모든 노력을 기울일 것'을 촉구했다.

시 주석은 "중국공산당은 모든 중국인의 삶이 나날이 나아지고 있는지 확인하는 데 관심을 가져야 한다"고 말했다.

'중국 종자'

일요일, 시 주석은 싼야시를 시찰하면서 "중국의 식량 안보 보장을 위해서는 종자 자원을 확고히 보유할 것"을 강조하며, 식량 자급을 위한 노력과 종자 부문의 발전을 촉구했다.

그는 "중국의 종자 자원이 자급자족을 이루고, 더 나은 관리를 위해서는 종자 기술에서의 자립을 달성해야 할 것"이라고 말했다.

그러나 시 주석은 그 과정에 시간이 걸린다는 점을 인정했다. 그는 "칼을 가는 데는 10년이 걸린다"고 중국 속담을 인용하며 말했다.

시 주석은 관련 사업의 전략적 의미를 강조하며, 1970년대에 최초의 교잡 벼 품종을 개발해 수백만 명을 기아에서 벗어나게 한 것으로 유명한 위안룽핑(Yuan Longping, 1930-2021)을 비롯한 선대 과학자 및 연구자의 정신을 계승할 것을 촉구했다.

올해 중국 중앙당국이 처음으로 발표한 정책 성명서인 '중앙 1호 문건(No. 1 Central Document)'에서, 중국은 종자 산업에 대한 행동 계획 시행, 생식질 수집 촉진 및 해당 분야의 지식재산권 보호 강화와 같은 구체적 조치와 함께 종자 산업 발전을 정책 우선순위 중 하나로 꼽았다.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-12/Xi-inspects-Wuzhishan-in-Hainan-19aEjvCVVzG/index.html