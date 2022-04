FIFA, FIFA+ 출시로 전 세계 팬들을 위해 무료 축구 엔터테인먼트 제공

FIFA+에서 전 세계 각국 리그 경기 실시간 중계, 경기 통계, 국제 축구에 관한 최고의 아카이브, 프리미엄 오리지널 콘텐츠, 몰입형 글로벌 스토리텔링 등을 제공한다.

FIFA+에서는 2022년 남자 경기 29,000회 이상, 여자 경기 11,000회 이상 총 40,000회 이상의 경기를 스트리밍할 예정이다.

FIFA+ 오리지널의 첫 번째 선발 라인업에는 호나우지뉴, 다니 아우베스, 호나우두 나자리우, 로멜루 루카쿠, 루시 브론즈, 칼리 로이드 등이 포함된다.

취리히, 2022년 4월 12일 /PRNewswire/ -- FIFA는 전 세계 축구팬들과 팬들이 사랑하는 축구 경기와의 연결을 강화하기 위해 세계적 수준의 디지털 플랫폼, FIFA+를 출시한다고 발표했다. 이 서비스는 무료로 제공된다.

오늘 출시된 FIFA+에서는 오늘 출시된 FIFA+에서는 세계 각국에서 벌어지는 실시간 축구 경기 시청, 인터랙티브 게임, 뉴스, 토너먼트 정보, 남녀 축구에 관한 흥미로운 글로벌 스토리텔링 등 획기적인 동영상 콘텐츠를 제공할 예정이다. FIFA는 팬들에게 이처럼 광범위한 스트리밍 및 콘텐츠 경험을 제공하는 최초의 스포츠 연맹이다.

The image is a visual representation of FIFA+, a world-class digital platform created to connect football fans across the globe more deeply with the game they love, for free, and how it will appear across all web and mobile devices.