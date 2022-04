엑손모빌, 컨버터가 보다 단순한 솔루션을 위해 필름 설계를 재고할 수 있도록 하는 새로운 Exceed™ 퍼포먼스 폴리에틸렌 공개

텍사스주 스프링, 2022년 4월 11일 /PRNewswire/ -- 엑손모빌(ExxonMobil)은 가공이 간편하며 업계 최고의 강성과 인성의 조합을 제공하는 Exceed™ S 퍼포먼스 폴리에틸렌(PE) 수지를 공개했다. 엑손모빌의 최신 폴리머 과학 혁신 기술을 활용한 새로운 PE 플랫폼을 통해 현재 시장 레퍼런스 대비 필름 성능, 변환 효율성 및 패키징 내구성을 개선하는 동시에 필름 구성 및 설계의 복잡성을 줄일 수 있다.

Exceed™ S performance PE resins provide tougher, stiffer air tube packaging, helping products ordered through e-commerce transactions get delivered safely and potentially reducing product returns