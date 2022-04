다른 안티바이러스 앱으로 수정할 수 없는 강력한 멀웨어를 제거하는 데 도움이 필요하신가요? 스파이헌터 5의 헬프 데스크, 고객을 위한 사용자 지정 멀웨어 수정 프로그램 제작

더블린, 2022년 4월 11일 /PRNewswire/-- 이니그마소프트(EnigmaSoft Limited)의 스파이헌터 5에는 일대일 맞춤형 기술 지원 서비스인 헬프 데스크가 포함되어 있습니다. 때때로 사용자는 기존의 안티 멀웨어 소프트웨어가 완전히 감지하거나 제거하지 못하는 강력한 멀웨어 감염과 관련된 고유한 문제에 직면할 수 있습니다. 스파이헌터 5의 헬프 데스크는 필요한 경우 사용자 지정 멀웨어 수정 프로그램을 생성하는 스파이헌터 5 기술자를 사용자와 직접 연결하여 고유한 멀웨어 문제를 해결할 수 있도록 합니다. 스파이헌터 5의 헬프 데스크는 스파이헌터 5에 완전히 통합되어 있으며, 기술자가 사용자 지정 멀웨어 수정 프로그램을 생성하면 스파이헌터 5가 자동으로 수정 프로그램을 수신합니다. 단 몇 번의 클릭만으로, 수정 작업을 쉽고 효과적으로 적용할 수 있습니다.

SpyHunter 5’s HelpDesk offers a one-on-one personalized tech support service when needed to effectively eradicate hard-to-remove malware with custom-created malware fixes.