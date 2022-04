King Steel, 독자적인 메커트로닉스 기술 'MICS' 선보여

(홍콩 2022년 4월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 다중사출기와 복합 툴 워크스테이션을 바탕으로 사출성형기 부문에 오랫동안 전념하고 있으며, 세계적으로 철강 제품의 풀서비스를 제공하는 King Steel Machinery Co., Ltd (King Steel)가 MICS(Multiple Injectors and mold Clamps System)를 개발했다. MICS는 네 세트의 사출기를 장착하고, 선형, 디스크 또는 몰드 설정을 통해 2색/단색 완제품을 생산하는 데 유연하게 활용할 수 있는 메커트로닉스 시스템으로서, 비용을 15~20% 절감시킨다. King Steel은 2색 라인용 사출기 세트 수량을 두 개에서 네 개로 늘림으로써 이와 같은 기계의 생산 역량을 무려 70%나 대폭 향상시켰고, 장비 가동률은 최대 95%까지 높였다. 그 결과, 제화 장비 부문의 선도기업으로 자리매김했다.



디지털 트윈 기술로 장비를 조작하는 King Steel 직원

King Steel 마케팅 이사 Chang Chia-ling은 "MICS를 기반으로 개발된 기계는 고객의 효율성 및 비용 개선을 지원한다"고 말했다. 회사는 지멘스의 디지털 트윈 소프트웨어 NX-MCD(통합적인 사이버-물리 시스템)를 사용함으로써, 개발 비용은 낮추고, 연구개발(R&D) 효율성은 높였다. King Steel은 회사의 지식재산권은 물론, 고객과 브랜드의 권리와 이익까지 보호하고자 자사의 독자적인 장비에 대해 17개 부문에서 약 100건에 달하는 국제 특허를 출원했다.

MICS 기술은 스포츠 용품(스니커즈, 요가 바, 비공기주입식 축구공, 자전거 용품 및 부대 용품), 건강관리 용품, 보호용 장비뿐만 아니라 아동과 반려동물용 장난감, 그리고 전자공학 및 포장재를 포함해 다양한 사출 공정 및 부문에 널리 적용됐다. King Steel은 MICS를 적용함으로써 다양한 부문에서 생산 용량을 늘리고, 에너지 절감과 탄소 감축을 통해 환경적으로도 이점을 달성하며, 최소한의 투자로 생산의 최대화를 달성할 계획이다.

