셀레브리티 패리스 잭슨, 첫 뷰티 파트너십을 통해 KVD 뷰티의 모델로 선정

첫 번째로: 브랜드 인기 제품 타투 라이너에서 풍부한 피그먼트가 포함된 젤 펜슬을 소개

샌프란시스코, 2022년 4월 7일 /PRNewswire/ -- KVD 뷰티가 브랜드 No.1 리퀴드 라이너에서 탄생한 타투 펜슬을 이제 울트라 스무스 젤 펜슬로 출시한다. 모델이자 배우, 가수, 뮤지션인 패리스 잭슨이 새로운 타투 펜슬 라이너의 모델로 뷰티 업계에 데뷔한다.

Paris Jackson Named Face of KVD Beauty with First-Ever Beauty Partnership

성공한 배우이자 모델인 패리스 잭슨은 다양한 국내 및 세계 패션 잡지의 표지를 장식했으며, 이는 그녀의 세계적인 명성을 입증하는 것이다. 뛰어난 재능을 가진 팝스타의 딸 패리스 잭슨은 떠오르는 뮤지션이며, 아름다운 분위기와 목소리를 보여주는 자신의 노래로 음악계를 강타하고 있다. 이제 KVD 뷰티의 최신 브랜드 앰버서더로서 처음 뷰티 모델을 맡게 된 잭슨은 완전히 새롭고 흥미로운 시도를 통해 자신의 영역를 확장하고 있다.

잭슨은 "저는 아티스트로서 KVD 뷰티의 예술성과 자기 표현에 대한 약속에 즉시 매료되었습니다. 예술성과 자기 표현은 모두 제 아이덴티티의 큰 부분을 차지합니다."라고 말했다. 이어 "또 저는 KVD 뷰티가 타투와 화장품을 그처럼 아름다운 방식으로 결합시키는 방식을 높이 평가합니다. 100% 비건, 크루얼티 프리 제품이라는 사실이 더해져, KVD 뷰티와의 파트너십은 진정한 오가닉을 실천한다는 느낌을 줍니다. 그리고 이 흥미진진한 모든 일들이 너무나 기다려집니다."라고 덧붙였다.

KVD 뷰티의 글로벌 마케팅 및 PR 담당 부사장 타라 로프티스는 "패리스 잭슨은 KVD 뷰티가 추구하는 다정함, 발견, 개성과 같은 많은 특성을 잘 보여줍니다."라고 말했다. 그리고 "그녀는 아름다움과 우아함을 함께 지니고 있습니다. 당사의 새로운 브랜드 앰버서더이자 타투 펜슬 라이너의 모델로 이처럼 영감을 주는 강한 여성과 협력하게 된 것을 정말 기쁘게 생각합니다. 우리는 이 파트너십이 큰 성공을 거둘 것이라는 사실을 알고 있으며, 패리스 잭슨만큼 이 흥미진진한 여정을 함께하고 싶은 사람은 없습니다."라고 덧붙였다.

많은 기대를 모은 신제품 출시를 위해 이번 캠페인 촬영은 KVD 뷰티의 글로벌 베리타스 아티스트리 앰버서더 앤서니 응우엔 (@anthonyhnguyenmakeup)이 주도했다. 최고의 셀레브리티 메이크업 아티스트인 그는 무한한 창의성과 시선을 멈추게 하는 룩으로 잘 알려져 있다. 펜슬로 연출할 수 있는 대담하고 그래픽적인 라이너 룩에서 영감을 얻은 이번 캠페인은 유명 포토그래퍼 타이렐 햄튼이 촬영하고 다뉼 브라운이 스타일링했다.

새로운 타투 펜슬 라이너는 하이 임팩트 피그먼트와 대담한 매트 피니쉬를 제공하며 손쉽고 매끄러운 발림성을 통해 라인을 그리거나, 스머징을 연출하거나, 그래픽적인 룩을 연출할 수 있는 롱웨어 젤 아이라이너이다. 이 다재다능한 펜슬은 워터프루프 효과를 제공하며, 번지거나 지워지지 않고, 눈꺼풀과 점막에서 하루 종일 지속된다.

타투 펜슬 라이너는 두 가지 기본 타투 기법에서 영감을 얻었다. 하나는 대담한 라인을 연출하는 라이닝, 또 한 가지는 빠르게 스머징하는 쉐이딩 기법이다. 포뮬러는 빠르게 세팅되며 하루 종일 번짐 없이 지속된다. 한 번에 한 쪽 눈씩 라인을 그리면 고정되어 수정 화장을 할 필요가 없다.

TROOPER BLACK과 같은 필수 컬러에서 브라운, 하이 임팩트 코발트, 퍼플에 이르기까지, 10가지 매트 쉐이드로 출시되는 이 컬렉션은 룩을 예술적으로 표현할 수 있는 도구를 제공한다. 쉐이드는 Pyrolusite Brown(쿨 브라운), Axinite Brown(웜 브라운), Magnetite Gray(스모크 그레이), Verdetta Green(딥 에메랄드), Violet Hematite(앤티크 바이올렛), Diox Purple(볼드 아메시스트), Madder Red(러스트 레드), Azurite Blue(바이브런트 코발트), Blue Ashes(인텐스 사파이어), 브랜드의 아이코닉한 Trooper Black(울트라 블랙)과 같이 역사적인 피그먼트들에서 영감을 얻어 이름 지어졌다.

언제나 그렇듯 타투 펜슬 라이너는 100% 비건, 크루얼티 프리 제품이다. KVD 뷰티 펜슬 라이너($22)는 10가지 쉐이드로 출시되어 KVDVeganBeauty.com에서 온라인 판매되며, 2022년 4월 11일에 오프라인 매장과 Sephora.com에서 판매될 예정이고, 2022년 6월 10일에 Ulta Beauty 온라인 및 오프라인 매장에서 판매될 예정이다.

KVD Beauty NEW Tattoo Pencil, born from the brand’s #1 liquid liner, now in an ultra-smooth gel pencil