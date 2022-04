넥스티어, 3년 연속 제네럴 모터스 올해의 공급업체상 수상

(오번 힐스, 미시간주 2022년 4월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 직관적 모션 컨트롤 부문의 선두주자 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)가 제너럴 모터스(General Motors)의 제30회 올해의 공급업체상(Supplier of the Year) 시상식에서 2021년 제너럴 모터스 올해의 공급업체(General Motors Supplier of the Year)로 선정됐다.

GM 올해의 공급업체상은 GM의 요구사항을 초과 달성함으로써 두각을 나타내고, 이를 바탕으로 GM 고객에게 혁신 기술과 자동차 산업 최고의 품질을 제공한 글로벌 공급업체에 수여된다. 올해 GM은 16개국 134개 공급업체를 '올해의 공급업체'로 선정했다.

넥스티어는 올해로 3년 연속 GM 올해의 공급업체로 선정됐다. 넥스티어는 High Availability Electric Power Steering System (EPS)으로 2017년에 GM 혁신상(Innovation Award)[ https://www.nexteer.com/release/gm-recognizes-nexteer-automotive-for-performance-quality-and-innovation/ ]을 받은 바 있다.

넥스티어 오토모티브 사장이자 중역 이사이며 최고기술책임자(CTO) 겸 최고전략책임자(CSO)인 Robin Milavec은 "자사는 품질, 성능 및 혁신에 대한 헌신은 물론, 안전성 중심의 모션 컨트롤 솔루션으로 미래를 향한 GM 전기차를 지원했다"라며 "이를 인정받아 3년 연속으로 GM 올해의 공급업체로 선정된 것에 자부심을 느낀다"고 밝혔다. 이어 그는 "세계적인 자사 팀은 현재 세계는 물론 점점 전기화 및 자동화되는 미래 세계를 위해 더욱 안전하고 친환경적이며 흥미진진한 주행을 구현하고자 GM 같은 OEM 고객사와 협력하는 데 전력을 다하고 있다"라고 설명했다.

GM 글로벌 구매 및 공급망(Global Purchasing and Supply Chain) 부문 부사장 Shilpan Amin은 "올해 열린 공급업체상 시상식은 특별했다"라며 "이는 올해의 공급업체상 프로그램이 30주년을 맞았을 뿐만 아니라, 자동차 산업이 직면한 가장 힘든 시기 중 하나를 지내면서 끈기를 보여준 자사의 공급업체들을 인정할 기회까지 제공했기 때문"이라고 말했다. 이어 그는 "올해의 공급업체로 선정된 최고의 공급업체들은 회복 탄력성을 보여주고, 지속가능성과 혁신을 추구하는 헌신을 강화했다"면서 "자사와 공급업체는 견고한 관계와 협력을 통해 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 더욱 밝은 미래를 만들어갈 것"이라고 강조했다.

세계적인 다기능 팀이 제품 구매, 글로벌 구매와 제조 서비스, 고객 관리와 판매 후 서비스 및 물류 같은 실적 기준을 바탕으로 2021년 올해의 공급업체상 수상자를 선정했다.

넥스티어(Nexteer) 소개

직관적 모션 제어 부문의 글로벌 선도기업인 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)(HK 1316)는 수십억 달러 규모의 조향 및 드라이브라인 부문 비즈니스를 전문으로 하는 글로벌 유수의 기업으로, 전기 및 유압식 동력 조향 시스템, 조향 칼럼, 드라이브라인 시스템, eDrive 뿐만 아니라 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 회사는 북미와 남미, 유럽, 아시아 및 아프리카에 전략적으로 위치한 26개의 제조 공장, 4개의 기술 및 소프트웨어 센터, 그리고 13개의 고객 서비스 센터를 보유하고 있다. 회사는 전 세계 주요 지역에서 BMW, 포드, GM, Stellantis, 토요타 및 VW를 비롯하여 인도와 중국의 자동차 제조업체 등 60개 이상의 고객에게 서비스를 제공한다. www.nexteer.com

GM 소개

제너럴 모터스(General Motors)(NYSE: GM)는 포용적이고, 모두에게 열려 있는 100% 전기적 미래를 발전시키는 데 집중하는 글로벌 기업이다. 이 전략의 핵심은 Ultium 배터리 플랫폼이다. 이 플랫폼은 대중 시장부터 고성능 차량까지 모든 것에 전력을 공급한다. GM과 그 자회사 및 합작투자사는 쉐보레(Chevrolet[ https://www.chevrolet.com/?evar25=gm_media_release ]), 뷰익(Buick[ https://www.buick.com/?evar25=gm_media_release ]), GMC[ https://www.gmc.com/?evar25=gm_media_release ], 캐딜락(Cadillac[ https://www.cadillac.com/?evar25=gm_media_release ]), 바오준(Baojun[ https://www.sgmw.com.cn/ ]), 울링(Wuling[ https://www.sgmw.com.cn/ ]) 브랜드와 같은 브랜드 차량을 판매한다. 차량 안전과 보안 서비스 부문의 글로벌 리더인 온스타(OnStar)[ https://www.onstar.com/us/en/home ]를 포함해 GM과 그 자회사에 대한 더 상세한 정보는 회사 웹사이트 https://www.gm.com 에서 확인할 수 있다.