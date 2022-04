아시아 최대의 바이오헬스 컨벤션 BIO KOREA' 2022, 내달 개막

-- 본격적인 포스트 코로나 시대를 맞아 'Beyond the Pandemic, into a Next Wave'라는 주제로 글로벌 행사 개막

(서울, 대한민국 2022년 4월 7 PRNewswire=연합뉴스) BIO KOREA는 2006년부터 대한민국 보건 산업의 글로벌 위상증진과 지속적인 성장을 위해 노력해온 아시아 최대 규모의 글로벌 바이오헬스 컨벤션이다. 올해 BIO KOREA 2022는 내달 11일(수)부터 13일(금)까지 총 3일간 서울 코엑스에서 개최될 예정이다.

2021년, 국제 컨벤션은 팬데믹 상황에서 온·오프라인 하이브리드 방식 개최라는 난관에 봉착했지만, 그러한 악조건에서도 69개국의 800여 개 기업 및 단체, 7,000여 명에 이르는 참가자를 유치하며 한국을 대표하는 국제 바이오헬스 컨벤션으로서의 명성을 빛냈다. 2022년에는 포스트 코로나 시대에 대한 큰 기대와 함께, 이번 행사는 'Beyond the Pandemic, into the Next Wave'라는 기치를 내걸고 조직됐다. 이들 프로그램은 포스트 코로나, 디지털 헬스케어, 최신 치료기술 등 다양한 바이오헬스 산업 관련 비즈니스를 중심으로 구성된다.

올해 BIO KOREA 2022에는 세계적인 유명 석학들과 각국의 투자자, 바이오산업의 경영진 및 관련 비즈니스 전문가, 연구자들이 대거 참여한다. 이에 비즈니스 포럼을 비롯해 전시회 및 콘퍼런스, 인베스트 페어 등 다양한 주요 프로그램을 통해 글로벌 파트너십을 위한 중요한 비즈니스의 장이 펼쳐질 전망이다.

전시회에서는 다양한 시연을 통해 보건 산업의 최신 기술과 제품을 선보인다. 보건 산업 분야의 기업과 기관, 그리고 많은 사절단이 National Pavilion을 설치하고, 각국에서 주목받는 기업이 전시업체로 참여할 예정이다. 특히 눈에 띄는 것은 메타버스 존(Metaverse Zone)으로, 이곳에서는 최근 가장 주목받고 있는 미래 기술이 시연될 예정이다. 방문객은 글로벌 바이오헬스 산업의 새로운 미래를 두 눈으로 직접 확인하며, 체험까지 해볼 소중한 기회가 될 것이다.

또 다른 주요 프로그램인 비즈니스 포럼은 파트너링(Partnering)과 BIO LIVE로 구성된다. 이 포럼은 잠재적인 파트너십 기회를 발굴하고 기술 및 제품을 홍보하기 위해 기획됐으며, 비즈니스 및 연구 협력과 네트워킹에 대해 논의할 수 있는 1:1 미팅 기회도 제공한다. 파트너링 센터(Partnering Center)는 지난 3월 2일 BIO KOREA 2022 공식 홈페이지(www.bioKorea.org)를 통해 오픈했다. 이를 통해 한국에서 주목받는 메타버스 기업, 백신원부자재, 진단 분야 기업과 유망 스타트업, 임상시험 연구소, 제약회사, 연구기관 등이 사업 파트너를 찾을 예정이다. 전 세계의 지속적인 신청 증가에 따라 글로벌 파트너십 체결 극대화를 위해 현장 및 온라인 파트너링 센터를 24시간 운영할 계획이다. 또한, 비즈니스 매칭 활성화를 위한 BIO KOREA만의 독창적인 프로그램으로, 온라인과 현장에서 양방향 연계를 통해 기업을 홍보하고 비즈니스 매칭을 유도할 수 있는 BIO LIVE 프로그램도 함께 진행된다.

이번 콘퍼런스에서는 기술 라이선스, 바이오 지식재산권, 의료기기, 제약 등 다양한 주제의 세미나가 진행된다. 또한, 세계적인 석학 및 전문가들이 참가자들과 의견을 공유하고, 최신 기술의 발전에 대해 논의할 예정이다. 주요 주제로는 백신, 항암 면역제, 마이크로바이옴, 알츠하이머병, 재생 의료 등의 분야가 다뤄질 예정이다. 디지털 헬스 및 기술 비즈니스와 같은 주요 트랙으로 구성된 세션에서는 개발 현황 및 모범사례를 확인하고. 바이오헬스의 미래 전망에 대해 논의할 예정이다.

이번 인베스트 페어는 제약, 바이오, 헬스케어 기업이 글로벌 시장으로 진출하기 위한 디딤돌 역할을 할 것으로 기대된다. 이를 위해 기업은 의약품 개발 파이프라인, 첨단 기술, 비전 및 전략을 선보일 예정이다.

BIO KOREA는 지난 세월 대한민국 바이오헬스 산업의 발전과 함께했다. BIO KOREA는 올해도 바이오헬스 시장의 국제적 정보 교류와 미래 혁신 기술의 공유 및 거래의 장을 통해 글로벌 시장을 선도하기 위한 포럼을 제공할 계획이다. 또한, 대한민국 대표 바이오헬스 산업 컨벤션으로 그 자리를 더욱 공고히 할 예정이다.

BIO KOREA 2022에 대한 더 자세한 내용은 공식 웹사이트 https://www.bioKorea.org/index.asp?pLn=Eng 를 방문하거나 유튜브 https://www.youtube.com/watch?v=4oVP6waOc7Y 영상을 참조한다.

