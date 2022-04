임영웅의 'I'm Not The Only One', 감성이 확 밀려온다

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 임영웅이 영미팝을 잘 소화하는지는 알았지만, ‘I’m Not The Only One’을 부르는 것을 보면서 또한번 놀랐다. 이 노래 영상은 400만 뷰를 돌파했다. 5월부터 이어지는 임영웅 전국투어 단독공연에서 이 노래를 부르는 걸 듣고싶다.

나는 2018년 가을밤 고척돔에서 ‘남자 아델’로 불리는 샘 스미스 공연을 봤다. 한마디로 감성의 도가니였다. ‘I‘m Not The Only One’과 ‘Stay With Me’에서는 관객들의 떼창이 이어졌다. 외야석에 앉은 나에게까지 감성이 밀려온다.

그런데 임영웅이 부른 ‘I‘m Not The Only One’은 또다른 중독성을 만들어낸다. 특히 이 부분의 가사(You say Im crazy/Cause you dont think I know what youve done/But when you call me baby/I know Im not the only one)에 이르면 반(半)가성까지 적절히 사용하며 짙으면서도 섬세한 감성을 주조한다. 그래서 때로는 감미롭고, 때로는 몽환적이며 소울감 충만하다. 임영웅은 멜로디와 선율감이 좋아 감성이 확 밀려오며 호소력을 극대화시키고 있다.

아시다시피, ‘I’m Not The Only One’은 슬픈 노래다. “너가 나를 자기야 라고 부를때, 내가 유일한 사람이 아니라는 걸 알아”라는 노랫말은 남녀가 이별할 수밖에 없음을 암시하고 있다. 임영웅은 이런 가사의 감정을 오롯히 전달한다. 탁월한 보컬리스트다.

한편, 지난해 7월 11일 유튜브 미스&미스터트롯 공식 채널에는 '무대풀버전 임영웅 - I'm Not The Only One 뽕숭아학당 58화 TV CHOSUN 210707 방송'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

해당 영상 속 임영웅은 'I'm Not The Only One'를 열창하고 있는 모습이다. 특유의 임영웅 감성 보이스가 보는 이들의 귀와 눈을 매료시켰다. 해당 영상은 지난 5일 오전 기준 400만 뷰를 넘어섰다.

그런가 하면 임영웅은 3월 브랜드 평판 지수 가수 부문 3위, 트로트 가수 부문 1위, 스타 부문 3위를 차지했다.

또한 임영웅은 최근 대형 산불로 힘든 시기를 겪는 이재민들을 돕기 위해 1억 원을 사랑의 열매에 기부했다. 임영웅은 “산불로 삶의 터전을 잃은 주민분들에게 조금이나마 힘이 됐으면 한다”라고 전했다, 그리고 영웅시대 팬들도 11일 아침 산불 피해민들을 돕기 위해 사랑의 열매를 통해 2억 6000만 원을 기부했다.

그리고 임영웅이 오는 5월 2일 컴백한다. 25일 소속사 물고기뮤직은 공식 SNS 채널을 통해 티저 이미지를 공개하며 임영웅의 첫 정규 앨범의 신호탄을 쏘아 올렸다. 공개된 이미지에는 어딘가를 바라보며 생각에 잠겨있는 임영웅의 뒷모습과 함께 ‘May 02. 2022’라는 발매일을 알리는 문구가 대중의 기대감을 고조시켰다.

4월 1일 오전 11시부터 각종 온라인 음반 판매처를 통해 임영웅의 데뷔 첫 정규 앨범 ‘IM HERO’(아임 히어로) 예약판매가 시작됐다.

다양한 온라인 음반 판매처 홈페이지는 임영웅의 ‘IM HERO’ 예약 구매를 위한 팬들이 몰려 페이지가 폭주되기도 했다. 데뷔 6년 만에 첫 단독 콘서트를 개최한다.

오는 5월을 시작으로 주요 도시에서 팬들을 만난다. 소속사 물고기뮤직 측은 30일 공식 SNS에 임영웅의 단독 콘서트 티저 이미지를 공개했다. 임영웅의 뒷모습과 일정이 함께 담겨 있었다.

첫 공연지는 5월 6일 고양. 이후 창원, 광주, 대전, 인천, 대구, 서울에서 열기를 이어간다. 총 21회 대규모 투어로 진행될 예정이다.

