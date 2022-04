도자캣, 2022 그래미 최우수 팝 듀오·그룹 퍼포먼스 수상

2연속 수상 타일러 더 크리에이터

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]4월 4일 오전 9시(한국시간), 전세계 음악 팬이 주목한 2022 그래미 시상식(GRAMMY AWARDS)이 개최되었다.

BTS가 노미네이트되어 주목받은 최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance) 부문은 도자캣(Doja Cat)과 시저(SZA)의 'Kiss Me More'가 호명되었다. BTS, 저스틴비버, 콜드플레이, 레이디 가가 등 명실상부 별들의 전쟁이라 여겨진 이번 최우수 팝/듀오 그룹 퍼포먼스 부분에서 수상한 도자 캣은 기쁨의 눈물로 수상 소감을 전하며 더욱 왕성한 활동을 약속했다.

최우수 랩 앨범(Best Rap Album)에는 타일러 더 크리에이터(Tyler, The Creator)의 [CALL ME IF YOU GET LOST]가 이름을 올렸다. 그는 지난 2019년 앨범 [IGOR]으로 같은 부문을 수상하며 2연속 수상의 쾌거를 안았다.

최우수 랩 퍼포먼스(Best Rap Performance) 상은 지금 힙합 계에서 가장 주목하는 신예 래퍼 베이비 킴(Baby Keem)이 켄드릭 라마(Kendrick Lamar)가 피처링에 참여한 싱글 'family ties'로 수상의 영광을 안았다.

최우수 록 앨범(Best Rock Album)에는 푸 파이터스(Foo Fighters)의 [Medicine at Midnight]이 호명되었다. 더불어 수록곡 'Waiting on a War'는 최우수 록 음악(Best Rock song), 'Making a Fire'는 최우수 록 퍼포먼스(Best Rock Performance)까지 수상하며 록 3개 부문을 석권했다.

미국을 대표하는 그런지&얼터너티브 록 밴드 푸 파이터스는 1994년 결성 후 현재까지 전설적 행보를 이어오고 있다. 푸 파이터스는 2015년, 2017년 내한 공연에서 역대급 무대를 선보이며 한국 팬들에게 환호를 받기도 했다.

재즈민 설리번(Jazmine Sullivan)의 앨범 [Heaux Tales]는 최우수 알앤비 앨범(Best R&B Album)을 수상했으며 수록곡 'Pick Up Your Fellings'는 최우수 알앤비 퍼포먼스(Best R&B Performance)상을 수상했다. 일찍이 알앤비 음악, 앨범, 퍼포먼스 3개 부문에 노미네이트되어 장르 최고의 아티스트로 주목 받은 재즈민 설리번은 뛰어난 싱어송라이팅 실력으로 전세계 음악 팬에게 위로를 전하고 있다.

최우수 트래디셔널 알앤비 퍼포먼스(Best Traditional R&B Performance)는 허(H.E.R.)의 ‘Fight For You’가 수상했다. '그래미가 사랑한 아티스트' 허는 2019년부터 꾸준히 그래미에 이름을 올린 바 있다. ‘Fight for You’는 영화 ‘유다 그리고 블랙 메시아’의 OST로 아카데미 시상식 주제가 상을 수상한 후 다시금 그래미의 영광을 안게 되었다.

이외에도 클래식 음악계 거장 첼리스트 요요마(Yo-Yo Ma)는 '최우수 실내악 퍼포먼스(Best Chamber Music/Small Ensemble Performance)'를 수상했으며, 현대 메탈 음악의 문법을 정립한 밴드 드림시어터(Dream Theater)는 최우수 메탈 퍼포먼스(Best Metal Performance)를 수상했다. 또한 그래미 어워드 6회 노미네이션이라는 경이로운 기록의 럭키 다예(Lucky Daye)는 앨범 [Table For Two]로 최우수 프로그레시브 알앤비 앨범(Best Progressive R&B Album) 상을 수상했다.

