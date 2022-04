Mac용 스파이헌터의 무료 앱 제거 프로그램을 사용하여 불필요한 앱을 완전히 제거하여 디스크 공간을 확보한다

더블린, 2022년 4월 4일 /PRNewswire/ -- 강력한 멀웨어 방지 애플리케이션인 이니그마소프트(EnigmaSoft Limited)의 Mac용 스파이헌터(SpyHunter for Mac)에는 Mac에서 불필요한 앱을 완전히 제거할 수 있도록 사용하기 쉬운 무료 앱 제거 프로그램이 포함되어 있다. 앱 제거 프로그램을 통해 Mac 사용자는 남아 있는 정크 파일 외에 불필요한 앱을 쉽게 찾아 제거할 수 있다.

Uninstall, Optimize, & Clean Your Mac with SpyHunter for Mac's FREE App Uninstaller