소다스트림, 지구의 날을 기념해 4월 한 달 동안 바다거북 100만 마리를 구하기로 약속

이스라엘 크파르 사바, 2022년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 소다스트림(SodaStream)은 오늘 베이워치: SOS 해상 구조대(Baywatch)의 스타 데이비드 핫셀호프(David Hasselhoff)가 참여하는 2022년 지구의 날 캠페인을 시작한다. 환경 보호를 위한 DNA와 경쾌한 분위기를 가진 소다스트림은 지구를 위한 또 다른 중요한 메시지를 전달하는 동시에 유명 TV 시리즈 베이워치에 유머러스한 방식으로 경의를 표한다. 데이빗 핫셀호프는 베이워치 시리즈에서의 역할과 비슷한 구조원 역할을 맡았지만, 이번에는 현실에서 바다거북의 생명을 구하는 방법을 알려준다.



소다스트림은 일회용 플라스틱 폐기물을 줄이고 바다에 버려지지 않도록 하는 오랜 사명의 일환으로, 전 세계 바다거북을 보호하기 위해 노력하는 비영리단체 SEE Turtles와 협력했다. 바다거북은 바다의 핵심 종이며 바다거북이 없으면 바다의 자연적인 질서가 무너질 수 있다. 이 이니셔티브를 통해, 소다스트림은 4월 한 달 동안 전 세계에서 판매되는 모든 소다스트림 탄산수 제조기 수익을 아기 바다거북을 구하는 데 사용하기로 약속했다.*

소다스트림의 글로벌 CMO 카린 쉬프터 마오르(Karin Schifter-Maor)는 "소다스트림은 환경에 대한 책임과 지구에 대한 의무의 일환으로 항상 더 도움이 될 수 있는 방법을 찾고 있습니다."라고 말했다. 그는 이어 "올해 당사는 4월 한 달 동안 진행되는 가장 큰 지구의 날 캠페인을 통해 한층 더 도움이 되고자 합니다. 이로써 소다스트림은 사실상 '지구의 달'을 기념하게 될 것입니다. 소다스트림은 이 360° 캠페인을 통해 일회용 플라스틱 폐기물로부터 바다를 깨끗하게 유지하도록 사람들의 참여를 유도할 뿐 아니라 멸종 위기에 처한 전 세계 아기 바다거북을 구할 수 있는 기회를 제공할 것입니다."라고 덧붙였다.

데이비드 핫셀호프는 "소다스트림과 협력함으로써 위협 받는 바다거북과 해변에 대한 주의를 환기시켜 환경을 보호하려는 노력에 동참하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 이러한 노력이 바로 제가 깊이 믿고 있는 대의입니다. 우리가 이 시급한 문제에 대한 전 세계적인 관심을 불러일으킬 수 있기를 바랍니다. 이 멋진 이니셔티브에 참여하게 되어 기쁩니다. 소다스트림은 정말 최고입니다!"라고 말했다. 이어 "소다스트림의 지구의 날 캠페인은 지구의 생존을 지키는 것의 중요성에 대한 세계의 관심을 집중시키는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 우리 모두가 지속 가능한 세계를 만들기 위해 자신의 역할을 해야 합니다. 우리의 개인적인 노력이 모여 다가오는 위협을 역전시킬 강력한 기반을 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 침묵은 선택이 아닙니다."라고 덧붙였다.

SEE Turtles의 CEO 브래드 나힐(Brad Nahill)은 "SEE Turtles는 소다스트림과 협력하여 전 세계의 아기 바다거북을 구하고 플라스틱 폐기물을 줄이게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했다. 이어 "우리의 Billion Baby Turtles 프로그램을 통해 모은 기금은 16개국 20곳 이상의 중요한 둥지 해변에서 진행되는 지역사회 기반의 보호 프로그램을 지원할 것입니다."라고 덧붙였다.

*전 세계적으로 판매되는 모든 탄산수 제조기의 수익금을 SEE Turtles에 기부

올해 지구의 날을 위한 소다스트림의 다른 행동:

소다스트림은 작년 지구의 날부터 2025년까지 780억 개의 일회용 플라스틱 병을 줄이겠다는 약속을 지키고 있다.

이 광범위한 캠페인에 대한 추가 활동으로, 소다스트림은 누구나 나만의 맞춤형 가상 아기 바다거북을 구하고 바다거북이 바다에 안전하게 도달하도록 도울 수 있는 독특한 AR 경험을 출시한다. 데이비드 핫셀호프는 이 특별한 만남에 처음으로 참여하게 되었다.

마지막으로 소다스트림은 전 세계 직원들에게 자원 봉사할 기회를 제공하고, 젊은 세대에게 지속 가능성의 가치를 교육하고 홍보할 기회를 제공함으로써 지구에 대한 개인적인 노력을 더욱 발전시킬 수 있도록 독려하고 있다.

소다스트림 소개

펩시코(PepsiCo)의 자회사 소다스트림(SodaStream)은 세계 최고의 탄산수 제조기 브랜드입니다. 소다스트림은 소비자들이 집에서 간편하게 끊임없이 좋은 탄산수를 즐길 수 있게 해주며 지구를 살리는 데 도움을 줍니다. 소다스트림의 탄산수는 건강하고, 만들기 쉽고, 가벼워서 휴대하기 좋아 소비자에게 더 좋습니다. 그리고 지구에도 더 좋습니다. 재사용 가능한 소다스트림 한 병은 일회용 플라스틱 병 수천 개를 대체합니다. 소다스트림에 대한 더 자세한 내용은 corp.sodastream.com에서 확인하시거나 페이스북, 인스타그램, 유튜브에서 Sodastream을 팔로우하세요.

SEE Turtles 소개:

SEE Turtles는 보호 여행 및 자원 봉사 투어와 Billion Baby Turtles, Too Rare To Wear 등의 교육 프로그램, 바다거북 커뮤니티에서의 포괄성 증진을 통해 바다거북을 보호하는 미국 기반의 비영리단체입니다. 수상 경력에 빛나는 SEE Turtles의 프로그램은 전 세계의 중요한 둥지 해변에서 갓 부화한 바다거북을 구하는 데 도움을 주고 있습니다. SEE Turtles는 관광 산업과의 협력을 통해 거북이 껍질 거래를 중단시키고, 학생들과 여행자들에게 바다거북을 구하는 방법을 교육하고 있습니다.

