VisionNav Robotics, 모덱스 2022에 첫 참가

-- 혁신적인 AGV/AMR 지게차 선보여

(애틀랜타 2022년 4월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 세계적인 산업용 자동 차량 공급업체 VisionNav Robotics가 2022년 3월 28~31일 애틀랜타에서 열린 모덱스(MODEX) 2022에 참가하며, 북미 시장에 첫선을 보였다. VisionNav는 지능형 기술로 내부 물류 자동화를 촉진하고자 업계를 대표하는 자동 개별 차량 지게차를 전시했다.

모덱스는 북미에서 가장 큰 소재 취급 또는 공급망 장비 및 기술 박람회 중 하나다. 모덱스는 '차세대 기술과 장비'에 집중하며, 약 1,000개에 달하는 기업을 유치했다. 오늘날 모덱스는 전 세계 물류 자동화 분야에서 중요한 커뮤니케이션 플랫폼이다.

모덱스 2022 현장에서, VisionNav는 다층적인 소재 프레임을 적재하는 상황에 균형을 맞춘 자동화 지게차 VNP15와 밀도가 높고 좁은 통로 상황에서 소재 처리 작업을 수행하는 SLIM 시리즈 지게차를 시범 보였다. VisionNav 미국 세일즈 책임자 Robert Tang은 "팬데믹으로 인해 지게차 운전자 부족 문제와 자동 지게차 작업을 도입할 가능성에 대해 문의하는 기업이 많다"라며, "자사 제품은 복잡한 시나리오에 여러 차례 적용된 만큼, 풍부한 경험을 보유하며, 효율성, 유연성 및 보관 용량 측면에서 독특한 이점이 있다"고 설명했다. 다층 프레임 적재는 VisionNav가 불규칙한 부품 보관을 위해 고안한 혁신적인 해결책이다. 이 솔루션은 현재 최대 7개 층에 달하는 적재 작업을 수행할 수 있다.

VisionNav(R) 제어 알고리듬과 인식 기술을 기반으로 하는 VNP15와 SLIM 시리즈는 수평 및 수직 작업을 위한 화물 운반대와 소재 프레임을 순응적으로 운반할 수 있다. VisionNav 미국 세일즈 책임자 Robert Tang은 "자사는 단순한 팔레트부터 소화물, 페이퍼 롤, 장비류, 케이블 등에 이르기까지 다양한 산업에서 고객의 소재 처리 수요를 해소하고자 다양한 클램프를 개발했다"고 밝혔다.

2016년에 설립된 VIsionNav(R)는 5G 통신, AI, 환경 인식, 딥 러닝 및 서보 제어(Servo Control) 기술을 통합함으로써 내부 물류를 위한 AGVs/AMRs와 자동화 솔루션을 제공하는 데 전념한다. 지금까지 VisionNav는 다양한 시나리오를 위한 자동 지게차와 트랙터를 포함해 8가지 제품 시리즈를 개발했다. 또한, VisionNav는 최대 9.4m(30ft) 소재 보관, 최대 2m(6.5ft)의 좁은 통로 운반, 자동 트럭 하역, 다층 소재 적재 등 중요한 혁신을 이뤘다. VisionNav는 세계적으로 1,500대 이상의 제품을 판매하고, 350건 이상의 프로젝트를 진행하며, 포춘 500대 기업 중 50개사 이상과 협력했다.

연락처: Robert Tang, Head of Sales in the USA, +1 404 509 4040, robert@visionnav.com

출처: VisionNav