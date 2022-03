‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C-클래스’ 인도 시작…6150만원부터

넉넉한 실내·최첨단 기술 특징

‘컴포트 럭셔리 패키지’ 행사도

더 뉴 메르세데스-벤츠 C 300 AMG 라인. [메르세데스-벤츠 코리아 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 6세대 완전변경 모델 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C-클래스(The new Mercedes-Benz C-Class)’의 국내 고객 인도를 시작한다고 31일 밝혔다.

‘더 뉴 C-클래스’는 지난 2월 디지털 월드 프리미어를 통해 세계 최초로 선보인 메르세데스-벤츠의 베스트셀링 모델이다. 국내에는 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C200 4MATIC 아방가르드(The new Mercedes-Benz C 200 4MATIC AVANTGARDE)’와 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C300 AMG 라인(The new Mercedes-Benz C 300 AMG Line)’ 총 2개의 라인업으로 선보였다.

메르세데스-벤츠 코리아 제품, 마케팅 및 디지털 비즈니스 부문 총괄 요하네스 슌(Johannes Schoen) 부사장은 “C-클래스는 국내 고객의 꾸준한 신뢰와 인기를 얻으며 프리미엄 중형 세단 시장에서 독보적인 입지를 구축해왔다”며 “넉넉하고 안락한 실내 공간, S-클래스에 소개되었던 최첨단 기술 등으로 6세대 모델도 국내 고객의 사랑을 받을 것이라 확신한다”고 말했다.

‘더 뉴 C-클래스’는 메르세데스-벤츠의 럭셔리 플래그십 세단 S-클래스와 패밀리룩을 이루는 디자인과 혁신 기술이 반영됐다. ‘감각적 순수미(Sensual purity)’를 구현한 외관을 비롯해 이전 세대보다 25㎜ 늘어난 휠베이스로 넉넉한 공간감을 자랑한다. 11.9인치의 고해상도 LCD 센트럴 디스플레이와 12.3인치 와이드 스크린 콕핏으로 한 층 진일보한 느낌도 선사한다.

‘더 뉴 S-클래스’를 통해 최초로 선보인 2세대 MBUX(Mercedes-Benz User Experience) 인포테인먼트 시스템도 탑재됐다. 지문 인식을 통한 간단한 사용자 로그인으로 즐겨찾기, 행동 기반 예측, 일정 관리 등의 개인화된 설정과 데이터를 불러올 수 있다.

파워트레인은 2세대 마일드 하이브리드 엔진이 핵심이다. 48V 온보드 전기 시스템을 갖춘 4기통 가솔린 엔진과 통합 스타터 제너레이터(ISG·integrated starter-generator)가 조화를 이뤄 가속 시 최대 20마력의 힘을 추가로 제공한다. 글라이딩, 부스팅, 회생제동 등을 통해 뛰어난 퍼포먼스와 효율성을 동시에 갖췄다.

이밖에 최첨단 주행 보조시스템 ‘드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스(Driving Assistance Package Plus)’를 기본 탑재했다. 특히 ‘더 뉴 C300 AMG 라인’에는 헤드업 디스플레이, MBUX 증강현실(Augmented Reality) 내비게이션, 디지털 라이트(DIGITAL LIGHT) 등 첨단 기능이 탑재됐다.

‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C200 4MATIC 아방가르드’와 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 C300 AMG 라인’의 가격은 각각 6150만원, 6800만원이다.

한편 메르세데스-벤츠 코리아는 5월 20일까지 온라인으로 상담 신청 후 출고를 마친 고객을 대상으로 추첨을 통해 숙박과 파인 다이닝 등을 경험할 수 있는 160만원 상당의 ‘컴포트 럭셔리 패키지(Comfort Luxury Package)’를 제공한다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 C 200 4MATIC 아방가르드 인테리어. [메르세데스-벤츠 코리아 제공]

andy@heraldcorp.com