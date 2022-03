어센드, 포뮬레이티드 폴리머스 인수에 합의하다

휴스턴, 2022년 3월 30일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머터리얼즈(Ascend Performance Materials)는 인도 첸나이에 있는 선도적인 엔지니어링 소재 제조업체인 포뮬레이티드 폴리머스(Formulated Polymers Limited)의 컴파운딩 부문을 인수하는 데 합의했다. 이번 인수를 통해 어센드는 아대륙 최초로 자사의 제조 시설을 구축하고 전기 및 e-모빌리티 애플리케이션 분야에서의 어센드의 글로벌 입지를 강화할 예정이다.

Ascend Performance Materials is acquiring Chennai-based Formulated Polymers Limited and establishing its manufacturing footprint in India.