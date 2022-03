타임, 두바이 미래 박물관에서 개최하는 축하 갈라에 앞서 첫 타임100 임팩트 어워즈 수상자 공개

이 행사에는 데이비드 아자예, 윌.아이.엠, 사라 알 아미리, 토니 엘루멜루, 후다 카탄, 디피카 파두콘을 비롯한 수상자들이 출연하고 수상자 엘리 굴딩의 특별 음악 공연이 있을 예정이다

뉴욕, 2022년 3월 28일 /PRNewswire/-- 타임(TIME)은 오늘 자신의 영향력을 활용하여 더 나은 미래를 구축하는 개인을 인정하는 첫 타임100 임팩트 어워즈(TIME100 Impact Awards)의 수상자를 공개한다. 수상자로는 건축가이자 아자예 어소시에이츠(Adjaye Associates)의 창립자인 데이비드 아자예(David Adjaye), 아랍에미리트의 첨단과학기술부 장관인 사라 알 아미리(Sarah Al Amiri), 자선 사업가이자 토니 엘루멜루 파운데이션(Tony Elumelu Foundation)의 창립자인 토니 엘루멜루(Tony Elumelu), 싱어송라이터이자 활동가인 엘리 굴딩(Ellie Goulding),자선 사업가이자 후다 뷰티(Huda Beauty)의 창립자인 후다 카탄(Huda Kattan), 배우 겸 프로듀서이자 자선 사업가인 디피카 파두콘(Deepika Padukone), 뮤지션이자 사업가인 윌.아이.엠(will.i.am)이 있다.

타임100 임팩트 어워드를 수상하는 일곱 명의 수상자에 대해서는 TIME.com/IMPACT에서 자세히 알아볼 수 있다.

이 행사를 기념하기 위해, 타임은 3월 28일 월요일 두바이 미래 박물관(Museum of the Future)에서 초대받은 사람만 참석할 수 있는 갈라를 개최한다. 이 행사에는 임팩트 어워드 수상자 7명뿐만 아니라 모델이자 사업가인 타이라 뱅크스(Tyra Banks), 배우이자 UN 친선 대사인 캣 그레이엄(Kat Graham), 시에라리온 프리타운의 시장인 이본느 아키 소이에르(Yvonne Aki-Sawyerr), 모터스포츠 카레이서인 피에르 가슬리(Pierre Gasly)를 비롯한 리더, 인플루언서, 선구자 및 글로벌 타임100 회원 등이 참여한다.

타임의 이벤트 담당 부사장이자 타임100의 편집국장인 댄 막사이(Dan Macsai)는 "과학자, CEO, 예술가, 활동가, 팝스타, 정치인 등 모든 분야의 타임100 리더는 전 세계를 발전시키고 있습니다. 타임100 임팩트 어워즈를 통해 더욱 특별한 성과를 인정하게 되어 매우 기쁘게 생각하며 수상자들에게 직접 수상을 축하하기를 기대합니다."라고 전했다.

세계정부정상회의(World Government Summit)는 타임100 갈라 및 임팩트 어워즈의 창립 파트너로, 2022년 2월 22일 개관식 이후 두바이 미래 박물관에서 진행되는 첫 번째 주요 행사가 될 것이다.

G42는 독점 AI 지원 파트너이며 FTX 역시 파트너이다.

