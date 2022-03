제이 발빈과 에드 시런이 첫 협업을 통해 만든 획기적인 2-SONG EP: 'SIGUE' & 'FOREVER MY LOVE'를 발표했다

아트워크 다운로드

마이애미, 2022년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 슈퍼스타이자 문화 아이콘인 제이 발빈과 에드 시런이 자신들의 전무후무한 재능과 음악적 기량을 모아 타이틀곡 'SIGUE' 와 'FOREVER MY LOVE' 등 두 개의 싱글이 수록된 EP로 음악 분야에서 전례 없는 협업 작품을 완성했다.



J BALVIN + ED SHEERAN

이 프로젝트는 시런이 어느 날 아침 체육관에서 발빈이 말하는 것을 우연히 듣고 그의 목소리를 알아보았을 때, 두 음악계의 전설이 만나 이루어진 자연스러운 우정에서 탄생했다. 그들의 대화는 진정한 우정으로 발전했고, 거의 즉시 협업이 탄생했다.

경쾌한 레게톤 댄스곡 'Sigue'와 아름다운 러브 발라드 'Forever My Love'는 장르를 넘나드는 발빈과 시런의 독보적인 능력뿐 아니라 그들이 작곡하고 노래하는 음악의 종류를 다각화하는 전문성을 보여준다. 두 사람은 음악의 언어에는 장벽이 없다는 것을 증명했다. 이 파트너십은 팝과 레게 장르를 결합시킴으로써 우리가 알고 있는 음악의 세계를 근본적으로 변혁시키고 통합할 것을 약속한다.

"모든 좋은 일에는 시간이 걸립니다. 6개월 전 저는 체육관에서 혼잣말로 "저 사람은 에드 시런과 닮았네."라고 했어요. 그런데 진짜 에드 시런이었어요. 우리는 커피를 마시며 인생에 대해 이야기했고 정말 느낌이 좋았어요. 우리는 평범한 일로 유대감을 가지며 진정한 우정을 쌓았어요. 아빠가 되는 것이 어떤 것인지에 대해서도 이야기했어요. 뉴욕에서 스튜디오 데이를 계획했는데, 결과는 보면 알겠죠. 하하하. 우리가 만든 첫 두 곡은 'Sigue'와 'Forever my Love'였고 이제 세상으로 나옵니다. 저는 그가 레게톤의 세계로 오기를 바랐고, 그도 저를 그의 세계로 초대했어요. 그가 스페인어로 말하는 것을 듣는 것은 정말 멋졌어요. 여러분 모두가 우리들만큼 그 노래들을 좋아하기를 바랍니다. 평화와 사랑이 함께하기를."

- 제이 발빈

"작년에 뉴욕의 한 체육관에서 제이를 만났어요. 아주 이른 아침이라 저와 제이밖에 없었죠. 제이가 전화하는 걸 듣고 그의 목소리를 알아봤어요. 그래서 올라가서 인사했죠. 우리는 오랫동안 대화를 하다가 점심 식사를 했고 애프터눈티까지 마셨어요. 그리고 나서 우리는 쉬지 않고 대화하는 친구가 되었어요. 크리스마스에 저는 공연을 위해 뉴욕에 있었고 우리는 훨씬 더 많은 일을 할 수 있도록 스튜디오에서 하루를 보내기로 결정했어요. 우리가 처음 쓴 두 곡은 'Sigue'와 'Forever My Love'였고, 저는 그 노래를 정말로 좋아해요. 그는 저를 그의 세계로 데려가고자 했고, 저는 그를 저의 세계로 데려오고 싶어했죠. 이 프로젝트를 위해 스페인어를 배우는 것은 적절한 도전이었고 너무 즐거웠어요. 여러분도 저만큼 이 노래를 사랑해 주셨으면 좋겠고, 앞으로도 계속 기대해 주세요."

- 에드 시런

차트 1위에 오른 두 아티스트는 전 세계 2억 8,100만 명의 사람들 에게 다가갑니다.

제이 발빈(J Balvin) 소개:

글로벌 슈퍼스타, 기업가이자 헌신적인 정신 건강 옹호자인 제이 발빈은 빌보드 뮤직 어워드, 아메리칸 뮤직 어워드, 라틴 그래미, 기타 여러 시상식에서 많은 상을 받은 음악 아이콘입니다. 그는 라틴계 아티스트로서 꾸준히 문화적 장벽을 무너뜨렸고, 세계적으로 가장 많이 스트리밍된 아티스트 10명 중 한 사람이 되면서 전 세계의 수많은 팬들을 모으고 있습니다. 빌보드가 '라틴 음악계에서 오랜만에 나타난 가장 획기적인 뮤지션', 피치포크가 '현대적인 레게톤의 얼굴'이라고 설명한 제이 발빈은 장르를 뛰어넘어 전례 없는 글로벌한 인기를 모으는 라틴 음악의 2세대 뮤지카 어바나 스타를 이끌고 있습니다. 최근 그는 라틴 에어플레이에서 33번째로 1위를 차지했고, 이는 역사상 다른 어떤 아티스트보다 많은 기록이었습니다. 제이 발빈은 음악계에서의 수많은 성공 외에도 조던 브랜드, 지방시, 루이 비통, 모스키노, 고퍼프, 포트나이트, 디스코드와 같은 유명 브랜드와 파트너십을 맺은 최초의 라틴계 인물 중 한 사람입니다. 그가 최근 관심을 가지고 있는 것은 정신 건강과 정신 건강 자원의 중요성에 대한 인식을 높이는 것입니다.

에드 시런(Ed Sheeran) 소개

에드 시런은 시대를 정의하는 아티스트입니다. 자신의 음반과 라이브 공연에서의 기록적인 판매와 엄청나게 많은 수상, 그리고 그의 명성까지, 아틀란틱 레코드와 계약을 맺은 이 영국의 싱어송라이터는 역사상 가장 멋진 노래를 만든 무한한 재능을 가지고 있습니다. 그래미상을 4번 수상한 그는 최고의 작곡 실력과 탁월한 음악적 감각으로 전 세계의 팬들에게 끊임없는 반향을 불러일으켰습니다. 4개의 멀티플래티넘을 달성했으며 비평가들의 찬사를 받은 앨범 – '+' (2011), 'x' (2014), '÷' (2017), 'No.6 Collaborations Project' (2019)으로 에드 시런은 현재까지 전 세계적으로 600억 건 이상의 스트리밍과 5천만 장 이상의 앨범 판매 기록을 보유하고 있습니다. 그는 미국에서만 천만 장이 넘는 판매량으로 리아(RIAA) 다이아몬드 인증을 획득한 세 곡 'Thinking Out Loud', 'Perfect', 'Shape Of You'을 가진 6명의 아티스트 중 한 사람이기도 합니다. 누구보다 뛰어난 라이브 공연자인 에드 시런의 최근 2년 ÷ 월드 투어는 역사상 가장 많은 관객을 모았고 가장 높은 수익을 거두었습니다. 2021년 시런은 '올해의 곡(Song of the Year)'으로 그래미상 후보에 오른 히트 싱글 'Shivers'와 'Bad Habits'가 수록된 기호 앨범 시리즈의 네 번째 작품 '='를 발표했습니다. 빌보드 200에서 1위로 데뷔한 '='은 시런의 4번째 정규 앨범으로, 첫 주 이후 차트 1위를 차지했습니다. 전 세계적인 현상이라고 할 수 있는 '='는 세계 19개국에서 1위에 올랐습니다.

유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 소개 유니버설 뮤직 그룹(UMG)은 60개 이상의 국가에서 음반, 음악 퍼블리싱, 머천다이징, 시청각 콘텐츠 분야의 광범위한 사업을 운영하고 있는 음악 기반 엔터테인먼트의 세계적인 리더입니다. 모든 음악 장르에서 가장 포괄적인 음악을 보유하고 있는 UMG는 아티스트를 발견하고 개발하며, 비평가들에게 찬사를 받고 전 세계에서 상업적인 성공을 거둔 음악을 제작하고 배포합니다. 예술성과 혁신, 기업가 정신을 위해 노력하는 UMG는 아티스트를 위한 예술적이고 상업적인 기회를 확대하고 팬을 위한 새로운 경험을 만들기 위해 서비스와 플랫폼, 비즈니스 모델의 개발을 촉진하고 있습니다.

유니버설 뮤직 그룹은 비방디(Vivendi) 그룹의 자회사입니다. 더 자세한 내용은 http://www.universalmusic.com에서 확인하실 수 있습니다.

