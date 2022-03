Míage 스킨케어, 제64회 그래미 어워즈® 공식 선물 라운지에서 소개 예정

2년 연속 그래미® 시상자 및 공연자에게 선물로 제공되는 무수분 스킨케어

로스앤젤레스, 2022년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 인간 줄기세포 과학과 등장성 영양 제공을 융합한 무수분 스킨케어 라인인 Míage 스킨케어는 제64회 그래미 어워즈(GRAMMY Awards®) 선물 라운지에서 소개 및 공식 기프트백 제품으로 선정되었다고 발표했다.

Waterless Skincare Line Gifted to the Presenters and Performers of the GRAMMYs® for Second Year In A Row