오스카상 후보에 오른 최고의 영화를 기념하여 셔터스톡 아티스트가 오스카상 팝 영화 포스터를 재현한다! 10주년 기념

매년 개최되는 오스카 팝! 시리즈 10주년을 기념하기 위해, 셔터스톡의 사내 크리에이티브 팀은 4억 개 이상의 크리에이티브 자산을 모은 플랫폼의 컬렉션을 활용하여 오리지널 팝 아트 스타일 아트워크를 제작했다

뉴욕, 2022년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 브랜드, 비즈니스 및 미디어 기업을 위한 풀 서비스 솔루션, 고품질 콘텐츠 및 크리에이티브 워크플로 솔루션을 제공하는 최고의 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 오늘 10년간의 연례 오스카 팝! 포스터 시리즈에 10개의 맞춤형 팝아트 영화 포스터를 공개해 94번째 아카데미 시상식에서 최고의 영화 후보상을 기린다고 발표했다.



"Belfast" by Nicole Dai/Shutterstock with artist inspiration from Takashi Murakami

세계적으로 유명한 팝 아티스트들에게 예술적인 영감을 주는 이 연례 전통에 따라 셔터스톡의 재능 있는 크리에이티브 팀이 플랫폼의 4억 개 이상의 사진, 벡터, 패턴, 텍스처 등을 활용하여 후보작의 정신을 기리면서 크리에이티브 자산의 무한한 가능성을 보여준다.

이 유명한 시리즈는 상징적인 예술, 뛰어난 스토리텔링, 크리에이티브한 열정이 함께 어우러져 어떻게 예술적 혁신에 영감을 줄 수 있는지를 시각적으로 보여준다. 셔터스톡은 프리미엄 콘텐츠와 다양한 콘텐츠를 활용할 수 있는 지능형 크리에이티브 플랫폼으로서 글로벌 아티스트와 함께 크리에이티브 콘텐츠 제작의 미래를 주도하고 있다. 올해 오스카 팝! 시리즈는 셔터스톡의 플랫폼을 통해 크리에이터가 자신 있게 작품을 만들 수 있음을 보여준다.

올해 디자이너들에게 영향을 준 후보작 및 아티스트의 전체 목록은 다음과 같다. Takashi Murakami에게서 영감을 받은 'Belfast', Christine Sun Kim에게서 영감을 받은 'CODA', Beeple에게서 영감을 받은 'Don't Look Up', Andy Warhol에게서 영감을 받은 'Drive My Car', Moebius에게서 영감을 받은 'Dune', Rosalyn Drexler에게서 영감을 받은 'King Richard', Richard Hamilton에게서 영감을 받은 'Licorice Pizza', Jean-Michel Basquiat에게서 영감을 받은 'Nightmare Alley', Roy Lichtenstein에게서 영감을 받은 'The Power of the Dog', Karoly Grosz에게서 영감을 받은 'West Side Story'가 있다.

셔터스톡의 크리에이티브 디렉터인 플로 라우(Flo Lau)는 "매년 오스카 최고의 영화 후보상은 최고의 영화 제작과 예술적 우수성을 보여주며, 혁신적인 디자이너들은 포스터를 매력적이고 독창적인 예술 작품으로 변모시킵니다."라고 말했다. 이어 "10년 전 시작된 이래로 수많은 오스카 후보작과 사랑받는 팝아티스트를 기리게 되어 자랑스럽습니다. 팝 아트 운동은 전통 예술에 대한 반란으로 시작되었습니다. 비슷한 방식으로 디지털화와 혁신이 지배하는 새롭고 혁신적인 크리에이티브 시대를 향한 셔터스톡의 최신 여정을 보여줍니다."라고 덧붙였다.

셔터스톡은 또한 3월 27일 일요일에 열리는 94번째 아카데미 시상식에 대한 기사를 제공할 예정이며, 레드 카펫에 도착한 유명인사와 일반 사진을 실을 것이다.

오스카 팝! 전체 포스터 시리즈는 여기에서 볼 수 있다.

셔터스톡 소개

셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 브랜드, 비즈니스 및 미디거 기업에 풀 서비스 솔루션, 고품질 콘텐츠 및 크리에이티브 워크플로 솔루션을 제공하는 최고의 글로벌 크리에이티브 플랫폼입니다. 직접 그리고 그룹 자회사를 통해 운영되는 셔터스톡의 종합 컬렉션에는 고품질 라이선스 사진, 벡터, 일러스트레이션, 3D 모델, 동영상 및 음악 등이 있습니다. 200만 명 이상의 콘텐츠 제공자가 있는 성장하는 커뮤니티와 함께 셔터스톡은 매주 수십만 개의 이미지를 추가하고 있으며, 현재 4억 개가 넘는 이미지와 2,400만 개 이상의 영상 클립을 보유하고 있습니다.

뉴욕시에 본사를 두고 있는 셔터스톡은 세계 곳곳에 사무소를 두고 있으며 150개 이상의 국가에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 선도적인 온라인 그래픽 디자인 및 이미지 편집 플랫폼 픽몽키(PicMonkey), 고급 이미지 컬렉션 오프셋(Offset), 엔드 투 엔드 커스텀 크리에이티브 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios), 로열티 없는 음악을 모아놓은 프리미엄비트(PremiumBeat), 전 세계 미디어의 에디토리얼 이미지 및 동영상을 모아놓은 프리미어 소스 셔터스톡 에디토리얼(Shutterstock Editorial), 선도적인 3D 콘텐츠 마켓플레이스 터보스퀴드(TurboSquid), 인공 지능 기반 음악 플랫폼 앰퍼 뮤직(Amper Music), 가치 지향적 스톡 미디어를 제공하는 빅스톡(Bigstock) 등을 제공합니다.

보다 자세한 내용은 www.shutterstock.com을 확인하거나 트위터 및 페이스북에서 팔로우해서 확인할 수 있습니다.



"CODA" by Will Banchero/Shutterstock with artist inspiration from Christine Sun Kim



"Don't Look Up" by Alex Bodin/Shutterstock with artist inspiration from Beeple



"Drive My Car" by Thanh Nguyen/Shutterstock with artist inspiration from Andy Warhol



"Dune" by Ron Domingue/Shutterstock with artist inspiration from Moebius (Jean Giraud)



"King Richard" by Abigayle Gaudreau/Shutterstock with artist inspiration from Rosalyn Drexler



"Nightmare Alley" by Hannah Golding/Shutterstock with artist inspiration from Jean-Michel Basquiat



"The Power Of The Dog" by Natalie Wilson/Shutterstock with artist inspiration from Roy Lichtenstein



"West Side Story" by Jac Castillo/Shutterstock with artist inspiration from Karoly Grosz

