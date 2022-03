쓰촨성의 두 발굴 현장, '중국의 새로운 고고학적 발견' 목록에 올라

(청두, 중국 2022년 3월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 18일 베이징에서 열린 중국 사회과학원(Chinese Academy of Social Sciences) 고고학 포럼에서 '2021년 중국의 새로운 고고학적 발견'이 발표됐다. 이 목록에 중국 남서부 쓰촨성의 고고학 발굴 현장 두 곳이 포함됐다.



A worker examines a bronze mask unearthed from the Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan province.