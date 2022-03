ULUCU, 새로운 AI 소매 방식 주도

(상하이 2022년 3월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 팬데믹이 발생한 후, 소비자 시장의 기본적인 수요와 방식이 빠르게 변화하고 있다. 빠른 업데이트를 특징으로 하는 전형적인 산업인 체인 소매 산업은 가속과 개선이 시급한 상황이다. 현재 전통적인 CCTV 시스템은 체인 소매 산업의 관리 요건을 충족하지 못한다. 체인 소매 산업은 모니터링 성능을 개선하는 구심점으로 하드웨어를 고려하고 있다. 그에 반해 소매업체는 관리 도구로서 여러 가지 애플리케이션에 주로 의존하고 있는데, 이들 관리 도구는 하나의 플랫폼으로 제대로 통합될 수 없다.

체인 매장 관리 시스템에 영상 분석을 기반으로 하는 AI 솔루션을 결합한 ULUCU는 사람, 재화 및 체인 매장 간의 갈등을 완벽하게 해소하고, 사업 수입을 지속해서 높일 뿐만 아니라, 운영 비용을 효과적으로 절감할 수 있다.

AI 솔루션으로 소매 사업을 지원하는 선구적인 기업인 ULUCU는 2022년 'Science and Technology Innovation Enterprise Award'와 'Best Retail Omni-Channel Solution of the Year Award'를 수상했다.

ULUCU는 중국 상하이에 기반을 둔 세계 선도적인 AI 플랫폼 기업으로, 클라우드 영상 분석을 바탕으로 하는 지능적인 체인 매장 관리를 전문으로 한다. 2009년에 설립된 ULUCU는 첨단 학습 플랫폼과 알고리듬 센터를 설립하고, 얼굴 인식, 인간 감지, 쥐 감지, 행동 분석, 사물 인식, ReID 등과 같은 여러 가지 첨단 인공 지능 기술을 독자적으로 출시했고, 이들 기술은 다양한 산업의 여러 시나리오에 성공적으로 적용됐다. 동시에 ULUCU 플랫폼은 체인 매장을 위한 완전한 솔루션을 제공하기 위해 회원 관리, POS 시스템, ERP, CRM 등을 통합하는 코어로도 작용한다. 또한, ULUCU는 배치 AI 영상이나 이미지 인식이 필요할 때마다 신속한 맞춤형 개발도 지원한다.

ULUCU는 13년 동안의 개발 과정을 거친 끝에, 3,000개 이상 기업과 160만 곳에 달하는 매장을 지원했다. 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 설치된 카메라 수는 200만 대에 달하며, VPAAS 플랫폼의 연간 거래량은 240억 건을 돌파했다.

요즘 ULUCU는 20개가 넘는 국가와 지역의 파트너와 심층적인 의사소통을 하고, 세계적인 시장을 구축하는 한편, 세계 소매 업계의 변화를 도모하기 위해 협력하고 있다. ULUCU는 AI가 미래라고 믿고 있으며, 과학과 기술의 힘을 이용해 사업 변혁에 일조하는 한편, 인류를 위해 인공 지능을 도모할 예정이다.

더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.ulucu.com/global/에서 확인할 수 있다.