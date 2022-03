DEKRA, 한국산업기술시험원(KTL)과 양해각서 체결

(서울, 대한민국 2022년 3월 18일 PRNewswire=연합뉴스) DEKRA가 시험 및 인증 서비스 범위 내에서 협력 기회를 개발하고자 한국산업기술시험원(Korea Testing Laboratory, KTL)과 양해각서(MoU)를 체결했다고 발표했다. 이 양해각서의 영역은 방폭 전기 장비, 전기 자동차 충전 시스템, 무선 5G 장치, 커넥티드 및 자율주행 부품과 자동차, 사이버 보안 부문, 그리고 국내 특정 실험실에서 인증을 받아야 하는 제품 등이 해당된다.

DEKRA와 한국산업기술시험원은 이번 협력을 통해 자동차, ICT, 소비자, 산업 및 의료 부문에서 고객 지원을 강화할 예정이다. 또한, 이번 협력 관계는 제조업체가 안전성을 유지하면서 시장 접근 속도를 높여, 더 많은 서비스를 가능하게 하고, 조화로운 활동을 개발하는 것을 목표로 한다.



스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2022에서 진행된 MoU 체결식

DEKRA 소개

DEKRA는 안전 분야에서 거의 100년을 활동해왔다. 1925년 베를린에서 Deutscher Kraftfahrzeug-Uberwachungs-Verein e.V.로 설립된 DEKRA는 오늘날 세계 유수의 전문 기업 중 하나다. 2021년, DEKRA는 약 35억 유로에 달하는 매출을 올렸으며, 현재 6개 대륙의 약 60여 개국에서 46,500명에 달하는 직원을 고용하고 있다.

DEKRA의 충분한 자격과 독립된 전문가들은 도로에서의 안전, 산업현장에서 안전 그리고 가정에서의 안전 분야를 위해 일하고 있다. 이러한 서비스는 차량 검사, 전문가 평가, 클레임 서비스, 산업 및 건물 검사, 안전 컨설팅, 제품 및 시스템의 검사 및 인증뿐만 아니라 교육 과정 및 임시 작업에 이르기까지 매우 다양하다. DEKRA의 비전은 설립 100주년인 2025년까지 DEKRA는 안전하고, 안심할 수 있으며, 지속가능한 세상을 위한 글로벌 파트너가 되는 것이다.

"DEKRA will be the global partner for a safe, secure, and sustainable world."