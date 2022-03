포뮬러원과 Tata Communications, 다년간 전략적 협력 발표

- Tata Communications, 포뮬러원(F1)의 '공식 방송 연결성 공급사'로서 혁신적인 팬 경험을 통해 모터스포츠를 변혁시킬 것으로 기대

런던 및 인도 뭄바이, 2022년 3월 17일 /PRNewswire/ -- 빠르게 성장하는 디지털 경제를 지원하는 세계적인 디지털 에코시스템 인에이블러 Tata Communications[https://www.tatacommunications.com/ ]가 포뮬러원(F1)(R)[https://www.formula1.com/ ]과 다년간 전략적 협력 관계를 구축했다고 발표했다. 이에 따라, Tata Communications는 다시 포뮬러원(F1)의 공식 방송 연결성 공급사(Official Broadcast Connectivity Provider)가 됐고, 전 세계 팬을 위해 향상된 세계적 수준의 첨단 기술 경험을 선사할 예정이다.



Tata Communications and Formula 1 announce multi-year strategic collaboration

Tata Communications는 영상 부문에 기여하기 위해 세계적이고 포괄적인 관리된 네트워크 서비스로 포뮬러원(F1)을 지원하고, 이를 통해 모터스포츠 경험을 변혁시킬 예정이다. 이를 위해 Tata Communications는 모든 영국 경주 주간에 그랑프리 경기장과 F1 미디어 및 기술센터 간에 전송되는 100건 이상의 영상 피드와 250건 이상의 오디오 채널을 200밀리초 이내로 전송하고, F1이 전 세계 180개 이상 지역의 5억 명이 넘는 팬들에게 경기를 방영할 수 있도록 지원할 예정이다.

Tata Communications 솔루션은 미디어 연결성을 위해 구축됐으며, 업계에서 널리 인정받고 있다. 또한, Tata Communications 솔루션은 포뮬러원(F1)이 추구하는 민첩성과 지속가능성을 계속 지원하는 한편, 세계적으로 방송 콘텐츠 제작을 변혁시키도록 지원할 것으로 기대된다. 2020년에 포뮬러원(F1)이 원격 방송 사업을 도입했고, Tata Communications는 포뮬러원(F1)의 여행 화물을 34% 줄일 수 있도록 지원했다.

포뮬러원(F1) 사장 겸 CEO Stefano Domenicali는 "과거에 파트너십으로 함께 성공을 거둔 바 있는 Tata Communications를 다시 파트너로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "Tata Communications는 지난 10년 동안 자사의 성장 여정에서 매우 중요한 부분을 차지한다"고 말했다. 그는 "우리는 팬들을 위해 자사에 필요한 것을 제공해주는 Tata Communications의 전문성과 능력을 전적으로 신뢰한다"면서 "함께 일한 지난 세월 동안 구축된 이 신뢰는 경기장 안팎에서 스포츠 기술의 발전을 촉진할 것"이라고 설명했다. 또한, 그는 "2030년까지 탄소 넷제로를 달성하고자 하는 자사 목표에 따라 2020년에 도입한 원격 제작을 바탕으로, Tata Communications의 연결성은 민첩성과 지속가능성을 향해 F1이 추구하는 바를 계속 지원하고 있다"라며, "앞으로 Tata Communications와 함께 거듭 성장하고, 포뮬러원(F1)의 멋진 여정을 Tata Communications와 공유하게 돼 기쁘다"라고 덧붙였다.

Tata Communications MD & CEO Amur S Lakshminarayanan은 "기업이 디지털 우선 모델로 진화함에 따라, 스포츠계 역시 모터스포츠 애호가에게 혁신적이고 짜릿한 경험을 제공하는 데 기술을 활용할 멋진 기회를 얻게 될 것"이라며 "포뮬러원(F1)은 속도, 액션 및 스릴이 중요한 모든 것의 핵심에 있다. 포뮬러원(F1)과의 파트너십을 갱신하고, 지금부터 포뮬러원(F1)의 미래를 지원하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

최근 Tata Communications는 IDC MarketScape의 Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2022 Vendor Assessment에서 '주요 기업(Major Player)'으로 선정됐다.

Tata Communications는 새롭고 혁신적인 디지털 우선 미디어 및 엔터테인먼트 서비스를 지속해서 개발하고, 몰입형 팬 경험을 위한 포괄적인 플랫폼 재생을 지원한다. 또한, Tata Communications는 영상과 원격 제작 등의 부문에서 혁신을 도모하며, 자사의 대역폭 역량과 미디어 백본을 100G로 확장했다.

포뮬러원(F1) 소개

1950년에 시작된 포뮬러원(F1)(R) 경주는 세계에서 가장 명망 높은 자동화 경주 대회이자 세계에서 가장 인기 많은 연례 스포츠 시리즈다. 포뮬러원(F1)(R)의 자회사인 Formula One World Championship Limited는 FIA Formula One World Championship(TM)에 대한 독점 상업 권리를 보유하고 있다. 포뮬러원(F1)(R)은 Formula One Group 추종 주식에 속하는 Liberty Media Corporation(나스닥: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK)의 자회사다. F1 로고, F1 포뮬러원(F1) 로고, 포뮬러원(F1), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB 및 관련 마크는 포뮬러원(F1)의 자회사인 Formula One Licensing BV의 상표다. 모든 권리 보호.

Tata Communications 소개

Tata 그룹의 자회사인 Tata Communications(NSE: TATACOMM, BSE: 500483)는 190개 이상의 국가 및 지역에서 빠르게 성장하는 디지털 경제를 지원하는 글로벌 디지털 에코시스템 조력자다. 신뢰를 통한 선도를 통해, 회사는 협업 및 연결된 솔루션, 핵심 및 차세대 연결, 클라우드 호스팅 및 보안 솔루션, 미디어 서비스를 통해 전 세계적으로 기업의 디지털 혁신을 지원한다. 회사는 포춘 500대 기업 중 300개 기업을 고객으로 두고 있으며, 전 세계 80%의 클라우드 대기업과 고객사를 연결한다. 자세한 내용은 웹사이트 www.tatacommunications.com 을 참조한다.

전향적 진술 및 주의사항

Tata Communications와 회사의 전망, 회사의 예상 재무 상태, 사업 전략, 회사 운영의 미래 발전 및 인도의 전반적인 경제와 관련된 내용을 포함해 본 보도자료의 특정 단어와 진술은 전향적 진술을 나타낸다. 이러한 진술에는 회사의 실제 결과와 성과 또는 성취나 산업 결과를 초래할 수 있는 산업 성장 및 동향 예측과 관련된 금융, 규제 및 환경을 포함해 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함된다. 회사의 실제 결과와 성과 또는 성취나 산업 결과는 전향적 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과는 크게 다를 수 있다. 실제 결과와 성과 또는 성취가 이러한 전향적 진술과 크게 다를 수 있는 중요한 요소에는 무엇보다도 회사 네트워크의 트래픽 양 증가의 실패; 고객 요구를 충족하고 허용 가능한 마진을 창출하는 신제품 및 서비스 개발의 실패; 음성 전송 서비스를 포함한 새로운 제품 및 서비스를 지원하기 위한 신기술 및 정보 시스템의 상업적 테스트를 성공적으로 완료하지 못한 경우; 회사의 특정 통신 서비스에 대한 가격 압축률을 안정화하거나 낮추지 못함; 전략적 인수 및 인도 정부 정책 또는 규정의 변경, 특히 회사의 산업 관리와 관련된 변경의 통합 실패; 인도의 전반적인 경제, 비즈니스 및 신용 상태 등이 포함된다. 실제 결과와 성과 또는 성취가 그러한 전향적 진술과 중대하게 다를 수 있는 추가 요소에는 회사의 연례 보고서에서 논의된 위험 요소가 포함되며, 이에 국한되지 않는다.

Tata Communications Limited의 연례 보고서는 웹사이트 www.tatacommunications.com 에서 확인할 수 있다. Tata Communications는 자사의 전향적 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없음을 밝힌다.

(c) 2022 Tata Communications Ltd. 모든 권리 보호.

TATA COMMUNICATIONS 및 TATA는 인도 및 특정 국가에서 Tata Sons Private Limited의 상표 또는 등록 상표다.

